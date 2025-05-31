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Чим смердить у Києві? Заява Кличка збурила Безуглу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Чим смердить у Києві? Заява Кличка збурила Безуглу
Різкі слова очільника столиці обурили народну депутатку Мар’яну Безуглу
фото з відкритих джерел

Нардепку зачепило інтерв’ю Кличка британській газеті The Times

Мер Києва Віталій Кличко у інтерв’ю британській газеті The Times розкритикував президента Володимира Зеленського, заявивши, що в Україні зараз «смердить авторитаризмом». Такі різкі слова очільника столиці обурили народну депутатку Мар’яну Безуглу. Як інформує «Главком», вона різко відповіла Кличку у Facebook.

Видання нагадало, що ще на початку війни, скориставшись воєнним станом, президент призначив військову адміністрацію у столиці, яка дублює повноваження мера.

Тим часом, пишуть журналісти, НАБУ в межах операції «Чисте місто» викрило масштабну корупцію в оточенні Кличка, арештувавши 7 його підлеглих.

Кличко заявив, що робота Київради була паралізована «обшуками, допитами і погрозами за сфабрикованими кримінальними справами», що не дають депутатам зібрати кворум для ухвалення рішень.

«Це чистка демократичних інституцій під прикриттям війни. Я колись сказав, що в нашій країні пахне авторитаризмом. Тепер уже смердить», – сказав Кличко.

Чим смердить у Києві? Заява Кличка збурила Безуглу фото 1

Тим часом, Мар’яна Безугла написала: «В Києві смердить Кличком» та опублікувала скрін із його інтерв’ю.

Як відомо, 27 травня пленарне засідання V сесії Київської міської ради ІХ скликання не відбулося через відсутність кворуму. Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що це є черговим свідченням посилення тиску та спроб заблокувати роботу столичного самоврядування, особливо під час війни. 

Раніше повідомлялося, що начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко звернувся до Служби безпеки України щодо перевірки команди мера Києва Віталія Кличка на предмет фінансування матеріалів, що дискредитують Збройні Сили України. 

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Теги: Віталій Кличко президент робота місто Мар’яна Безугла

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