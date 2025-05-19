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Президент Фінляндії намагався відмовити Трампа від зближення з Росією – The Guardian

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Президент Фінляндії намагався відмовити Трампа від зближення з Росією – The Guardian
Стубб намагався вплинути на політику Трампа
фото: yle.fi

Президент Фінляндії намагався переконати Трампа, що Росія не є великою державою 

Президент Фінляндії Александр Стубб під час телефонної розмови з Дональдом Трампом спробував переконати американського колегу в неспроможності Росії як держави. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на британську газета The Guardian.

Стубб на пресконференції в Таллінні повідомив, про що саме  спілкувався із Трампом. Зокрема президент Фінляндії сказав йому, що «це не та країна, яку можна вважати великою силою».

Александр Стубб також додав, що інші європейські лідери повинні доносити до американської адміністрації схожу позицію.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провів розмову з лідерами Італії, Франції та Німеччини, обговоривши війну Росії проти України. 

Розмова відбулась перед анонсованою розмовою Дональда Трампа та Володимира Путіна. Як зазначив речник Даунінг-стріт, лідери Європи обговорили необхідність безумовного припинення вогню у війні в Україні. Йшлося й про застосування санкцій, якщо Росія не візьме серйозної участі в переговорах про припинення вогню та мир.

До слова, президент Франції Еммануель Макрон провів розмову з президентом США Дональдом Трампом.Французький лідер повідомив, що розмовляв з Трампом, прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та прем'єр-міністеркою Італії Джоржею Мелоні.

Раніше стало відомо, що Фінляндія стала однією з учасниць програми ЄС, що передбачає надання Україні військової допомоги за рахунок доходів від заморожених у Європі російських активів. 

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Теги: Дональд Трамп Фінляндія президент

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