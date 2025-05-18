Головна Світ Політика
search button user button menu button

Президентські вибори в Румунії: перші дані екзитполів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Президентські вибори в Румунії: перші дані екзитполів
За результатами екзитполу, перевагу здобуває ліберальний мер Бухареста Нікушор Дан
фото: glavcom.ua

У другий тур вийшли прозахідний мер Бухареста Нікушор Дан та праворадикал Джордже Сіміон

 

У Румунії у неділю, 18 травня, відбулося голосування у другому турі виборів президента – обирали між прозахідним та антиукраїнським кандидатами. З'явились перші результати екзитполів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на трансляцію Digi24.

Виборчі дільниці у Румунії відкрились о 07:00 за місцевим часом, голосування завершилося о 21:00.

У другий тур вийшли прозахідний мер Бухареста Нікушор Дан, за якого у першому турі проголосували 20,99% виборців, та праворадикал Джордже Сіміон, який набрав 40,96% у першому турі.

За результатами екзитполу CURS, перевагу здобуває ліберальний мер Бухареста Нікушор Дан. Він набирає 54,1% голосів виборців, а його опонент ультраправий Джордже Сіміон – 45,9%.

Президентські вибори в Румунії: перші дані екзитполів фото 1

Водночас за даними екзитполу Avangarde, Дан набирає 54,9% голосів виборців, а Сіміон – 45,1%.

Явка виборців на момент закриття виборчих дільниць становить майже 65%. Офіційні результати голосування ще не оприлюднені.

Тим часом, Міністерство закордонних справ Румунії заявило про російську кампанію з дезінформації під час другого туру президентських виборів.

За словами речника МЗС Румунії Андрея Тарнеа, фейкові новини з метою впливу на виборчий процес поширюють у Telegram та інших соціальних мережах.

«Це було очікувано, і влада Румунії спростувала фейкові новини», – зазначив він.

Перед цим Центр моніторингу медіа Міністерства національної оборони Румунії спростував інформацію, розміщену на платформі TikTok, нібито про те, що французькі солдати передяглися у форму румунської жандармерії, щоб спровокувати громадянську війну в Румунії в разі перемоги певного кандидата.

Нагадаємо, в першому турі виборів перемогу здобув лідер ультраправої партії AUR Джордже Сіміон. Він набрав 40,94% голосів виборців. Відомо, що він критично ставиться до керівництва Європейського Союзу та виступає проти допомоги Україні.

Друге місце посів ліберальний прозахідний мер Бухареста Нікушор Дан з 20,99%. Він переконаний прихильник ЄС і НАТО і виступає на підтримку України, кажучи, що це життєво важливо для безпеки Румунії в умовах загрози з боку Росії.

Також повідомлялося, що напередодні виборів у Румунії фейкове об’єднання українців підтримало проросійського кандидата.

До слова, сьогодні президента також обирає Польща.

Читайте також:

Теги: вибори Румунія президент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кандидати у президенти Румунії Джордже Сіміон та Нікушор Дан
Румунія на роздоріжжі: ультраправий експеримент чи європейський прогрес?
6 травня, 11:00
Історія із третім стільцем під час зустрічі Трампа і Зеленського не давала спокою пресі
Розмова Зеленського та Трампа у Ватикані: для кого призначався третій стілець
28 квiтня, 08:55
Трамп проко ментував можливість участі у нових виборах президента США
Трамп розповів, чи хоче він стати президентом втретє
29 квiтня, 13:18
Трамп не відмовляється від своїх пропозицій для Канади
Трамп звернувся до жителів Канади напередодні оголошення результатів виборів
29 квiтня, 12:12
Раніше Мерц відмовився від другого туру голосування на виборах канцлера Німеччини
У Німеччині сьогодні відбудеться друга спроба обрати канцлера – медіа
6 травня, 17:04
Агітаційні плакати на в'їзді у Київ
Мери Києва і Броварів об'єдналися? На вʼїзді до Києва зʼявилися агітаційні плакати
14 травня, 17:00
Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним
Трамп натякнув, що знає дату, коли світ стане безпечнішим
16 травня, 13:46
Стало відомо, чи поїде Зеленський на інавгурацію Папи Римського
Стало відомо, чи поїде Зеленський на інавгурацію Папи Римського
Вчора, 18:50
РФ залучає ботоферми і штучні акаунти, щоб імітували реальних виборців
РФ активізувала спецоперацію «Двійник» у розпал виборів у Польщі – розвідка
Сьогодні, 14:19

Політика

Польща: дані екзитполів показали, хто вийшов у другий тур президентських виборів
Польща: дані екзитполів показали, хто вийшов у другий тур президентських виборів
Сіміон відкинув дані екзитполів та оголосив себе президентом Румунії
Сіміон відкинув дані екзитполів та оголосив себе президентом Румунії
Президентські вибори в Румунії: перші дані екзитполів
Президентські вибори в Румунії: перші дані екзитполів
Мелоні і Макрон посварилися через Україну – Financial Times
Мелоні і Макрон посварилися через Україну – Financial Times
У Румунії сьогодні другий тур президентських виборів
У Румунії сьогодні другий тур президентських виборів
Коаліція охочих, охочих до чого? Литовський політик написав нищівну статтю про європейських союзників України
Коаліція охочих, охочих до чого? Литовський політик написав нищівну статтю про європейських союзників України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
222K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 травня: ситуація на фронті
187K
Рубіо після розмови з Лавровим зробив заяву про припинення вогню
83K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 травня 2025
64K
«Путін робить вас недолугим правителем найпотужнішої держави світу». Ярош емоційно звернувся до Трампа
25K
Синоптикиня Діденко дала прогноз, коли очікувати потепління
17K
Україна розірвала з Росією ще одну угоду

Новини

Повітряна тривога в Києві тривала майже 9 год
Сьогодні, 08:57
Соліст Ziferblat вигукнув зі сцени Євробачення «Слава Україні»
Вчора, 22:50
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
15 травня, 00:00
Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів із Україною
14 травня, 22:59
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
14 травня, 15:11
Трамп і кронпринц Саудівської Аравії підписали стратегічну економічну угоду
13 травня, 16:37

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua