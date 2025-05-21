Очільник КМВА «настукав» до СБУ на Кличка та його команду

За словами Ткаченка, в низці Telegram-каналів, де публікуються PR-матеріали щодо діяльності мера Києва, нібито задокументовано вихід замовних публікацій, що дискредитують ЗСУ

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко звернувся до Служби безпеки України щодо перевірки команди мера Києва Віталія Кличка на предмет фінансування матеріалів, що дискредитують Збройні Сили України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Тимура Ткаченка.

«Команда Кличка фінансує дискредитацію ЗСУ? Звертаюся до Служби безпеки України щодо перевірки команди мера Києва Віталія Кличка на предмет фінансування матеріалів, що дискредитують Збройні Сили України», – написав начальник КМВА.

За словами Ткаченка, в низці Telegram-каналів задокументовано вихід саме таких замовних публікацій. Саме на цих же ресурсах регулярно публікуються PR-матеріали щодо діяльності мера Києва Віталія Кличка.

«Ми маємо всі підстави вважати, що саме команда Віталія Кличка проплатила публікацію даних матеріалів», – зазначив Ткаченко.

Голова КМВА зауважив, що у такий критичний для країни час питання мобілізації є чутливим та суспільно важливим. Тому жодних спекуляцій щодо цієї теми ми не допустимо.

«Публікації, які дискредитують Сили оборони України і підривають обороноздатність мають отримати оцінку компетентних органів», – наголосив Ткаченко.

Допис Тимура Ткаченка у Facebook скриншот допису

Скриншот проплачених публікацій, які наводить Ткаченко фото: Тимур Ткаченко/Facebook

Окрім команди Віталія Кличка, очільник КМВА просить провести перевірку власників й адміністраторів даних Telegram-каналів і, зокрема, їх податкових звітностей.

В інтерв’ю BBC Тимур Ткаченко. нещодавно заявив, що завдяки роботі Київської міської військової адміністрації столиця обіймає одне з перших місць за рівнем мобілізації і вона буде посилюватись.

«Київ – серед лідерів у цьому питанні. Тут в принципі найбільше людей. І далі ситуація буде ще покращуватись. Для цього, зокрема, планується задіяти районні держадміністрації і всіх, хто має цим займатися», – заявив голова КМВА.

При цьому він висловив впевненість, що в Києві все відбувається згідно із законами.

У коментарях під заявою голови КМВА одна з дописувачок звернулася до Ткаченка зі словами: «Даруйте, але ж це було сказано Вами, а не придумано кимось».

скриншот коментарів

Нагадаємо, очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про затвердження нової структури КМВА та відповідний штатний розпис. Зокрема, він показав схему нової структури. Відтепер, за словами Ткаченка, буде забезпечена сувора дисципліна виконання поставлених завдань.

До слова, прикордонники викрили корупційну діяльність голови гарнізонної військово-лікарської комісії у Києві. Посадовець «робив діагнози» військовозобов'язаним, аби вони були непридатні для військової служби.