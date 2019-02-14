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    Чиновницю столичного управління міграційної служби затримано на хабарі

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    <p>Гроші посадовець отримала на робочому місці</p> - Чиновницю столичного управління міграційної служби затримано на хабарі

    Гроші посадовець отримала на робочому місці

    Жінка вимагала кошти за а сприяння у прискореній видачі ID-картки та закордонного паспорта

    Столичними правоохоронцями на одержанні неправомірної вигоди викрито головного спеціаліста одного з районних відділів Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у Києві та Київській області. Про це повідомила прес-служба прокуратури Києва.

    Вказана особа вимагала та одержала від громадянина 400 дол. США за сприяння у прискореній видачі ID-картки та закордонного паспорта.

    Гроші посадовець отримала на робочому місці.

    Наразі вирішується питання щодо оголошення зловмисниці про підозру. Попередня правова кваліфікація правопорушення - ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

    Нагадаємо, нещодавно Солом’янським районним судом Києва оголошено вирок колишньому поліцейському за фактом одержання неправомірної вигоди. Екс-правоохоронець за хабар у 6 тис. грн отримав покарання у вигляді 2 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах України строком на 3 роки.

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