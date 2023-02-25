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У РФ закінчилися іранські дрони – британська розвідка

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У РФ закінчилися іранські дрони – британська розвідка
Іран модифікує свої безпілотники-камікадзе, які надає Росії
фото з відкритих джерел

Росія шукатиме варіанти поповнення запасів дронів

Із 15 лютого 2023 року не надходило жодних повідомлень про використання Росією іранських безпілотників на території України, що може свідчити про те, що Росія вичерпала запаси ударних дронів. Про це йдеться у зведенні міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Зазначається, що до цього українські збройні сили повідомляли про збиття щонайменше 24 БПЛА Shahed-136 з кінця січня до початку лютого 2023 року, десятки БПЛА були знищені в перші кілька днів року.

За даними британської розвідки, така відсутність атак дронів вказує на те, що Росія вичерпала свої запаси. При цьому Росія швидше за все шукатиме варіанти поповнення запасів.

«Хоча ця зброя не має хороших результатів у знищенні цілей, Росія, ймовірно, розглядає її як корисну приманку, яка може відволікти українську систему ППО від більш ефективних російських крилатих ракет», – вважають у міноборони Британії.

У РФ закінчилися іранські дрони – британська розвідка фото 1

Як повідомлялося, Росія веде переговори з Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology, китайським виробником безпілотників, щодо масового виробництва дронів-камікадзе.

Вашингтон заявив, що має додаткову інформацію, яка підтверджує розширення підтримки російської агресії з боку іранського режиму

Теги: росія Іран війна безпілотник британська розвідка

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