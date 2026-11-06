Біля скандального ЖК на Осокорках прорвало колектор, стоки течуть в озеро Небреж

Місцеві мешканці закликають комунальні служби негайно вжити заходів для припинення витоку нечистот та ліквідації наслідків

У Дарницькому районі столиці сталася масштабна комунальна аварія – біля будівництва житлового комплексу «Н2О» на Позняках прорвало центральний міський колектор. Нечистоти затопили прилеглу територію та потрапили у водойму. Про це повідомляє спільнота «Екопарк Осокорки», інформує «Главком».

За даними активістів, аварія сталася увечері 4 листопада. Стічні води почали сочитися крізь шви бетонного короба, яким накрита система колектора, та стікати в озеро Небреж. На третій день після прориву в районі стоїть жахливий сморід каналізаційних стоків, який відчувається далеко за межами місця аварії.

Небреж – одне з найбільших прісноводних безстічних озер Осокорківської групи у Дарницькому районі Києва, яке займає восьме місце за площею в столиці. Водойма площею понад 44 га та завглибшки до 32 м розташована на південь від вулиці Колекторної та сполучена протоками з сусідніми озерами Тягле та Мартишів. Небреж є традиційним і популярним місцем відпочинку та рибальства для мешканців Позняків й Осокорків.

«Через надмірну завантаженість аварійної служби «Київводоканалу», зокрема через відключення електроенергії, швидкої реакції та негайних дій для припинення потрапляння стоків у водойму не відбулося», – зазначають у спільноті.

У спільноті зазначають, що центральний міський колектор складається з труб великого діаметра та старого самоплинного бетонного жолоба, який офіційно перебуває в аварійному стані. Додаткове руйнівне навантаження на застарілі мережі створює важка техніка – бетоновози та вантажівки з піском, які постійно їздять на будівництво ЖК «Н2О».

Це вже не перший подібний випадок. За словами активістів, взимку витікання з колектора сталося під час підключення забудовником мереж ЖК до міської каналізації.

«А вже наприкінці весни, ще до нагріву води в озері, її стан різко погіршився . Після взяття проб були виявлені значні фекальні домішки. Раніше такого ніколи не було», – йдеться у заяві.

Місцеві мешканці закликають комунальні служби негайно вжити заходів для припинення витоку нечистот та ліквідації наслідків, адже ситуація загрожує повноцінною екологічною катастрофою для популярного місця відпочинку киян.

Допис у спільноті «Екопарк Осокорки» скриншот

Нагадаємо, у 2025 році громадська організація «Екопарк Осокорки» виграла суд і домоглася скасування дозволу ДАБІ на будівництво житлового комплексу H2O («Аж два озера»). У справі «Екопарк Осокорки» проти товариства з обмеженою відповідальністю «Контактбудсервіс» суд зазначив, що будівельні роботи проводилися без правових підстав і з порушенням законодавства.

«Главком» раніше писав, що рекреаційну зону на лівому березі Києва намагається забудувати фірма «Столиця Груп», яку пов’язують з підприємицею Владою Молчановою. Саме ця організація взяла на себе зобов’язання побудувати житло постраждалим інвесторам банку «Аркада». В обмін на це «Столиця Груп» мала б отримати право забудувати дуже дорогу земельну ділянку в столиці – територію Екопарку Осокорки. Домовленість про це зафіксована у Меморандумі, підписантами якого є зокрема Мінрегіон та МВС. Це при тому, що саме правоохоронці мали б з’ясувати, куди зникли гроші постаждалих інвесторів, і саме за ці кошти можна було б добудувати житло, а не віддавати під забудову особливо цінні землі Екопарку.

Попри те, що прокуратура зверталася до уряду, аби Кабмін сприяв пошуку альтернативної ділянки для висоток, ситуація не змінилася. Екопарку Осокорки далі загрожує забудова. На земельній комісії у міськраді у листопаді 2024 року депутати схвалили документ, який передбачає поновлення оренди двох ділянок для товариства «Контактбудсервіс». Його внесли з голосу представники інвестора. «За» проголосували майже всі члени комісії. Лише чотири депутати не голосували.

На земельній комісії у міськраді у листопаді 2024 року депутати схвалили документ, який передбачає поновлення оренди двох ділянок для товариства «Контактбудсервіс». Його внесли з голосу представники інвестора. «За» проголосували майже всі члени комісії. Лише чотири депутати не голосували.

Поіменне голосування членів земельної комісії Київради за питання, яке лобіював представник забудовника Екопарку Осокорки

«Контактбудсервіс» належить компаніям, що юридично не мають до згаданого вище ТОВ «Столиця Груп» жодного стосунку. Через компанію-прокладку «Контактбудсервіс» оформлений на кіпрський офшор, ймовірно, з підставними бенефеціарами. Ще у 2021 році, одним з її бенефіціарів була депутатка Київради Богдана Тимощук («Батьківщина»). Але компанії з тими самими бенефіціарами, які є в «Контактбудсервісі», беруть участь в інших будівельних проєктах «Столиці груп».

Тобто, оренду землі де-факто поновлюють компанії, що навіть не є підписантом Меморандуму, і взагалі не має перед постраждалими інвесторами жодних зобов’язань. Крім забудовника та вже згаданих МВС та Мінрегіону, підписантами Меморандуму стали влада Києва, СБУ та Дмитро Ісаєнко нардеп, обраний від нині забороненої партії ОПЗЖ.

фото: із Facebook Сергія Любченка

Та на такі умови не погоджуються активні мешканці столиці, які створили ініціативну «Екопарк Осокорки» наголошує Анна Адамчук: «Під приводом добудови житла для «аркадівців» забудують ліс і заплавні луки – цінну екосистему лівобережної заплави Дніпра, з рідкісними природними оселищами та представниками флори і фауни. У житті міста ця зелена зона відіграє надзвичайно важливу екологічну, рекреативну і оборонну функції, захищаючи від ворожої військової техніки південну частину Києва природною перешкодою із системи озер, каналів і боліт».

Поруч розташований сміттєпереробний завод «Енергія», станція теплопостачання «Позняки», Бортницька станція аерації. Тому природа тут зменшує негативний вплив цих об’єктів, який відчувають мешканці Дарницького району.

Раніше повідомлялося, що голова Офісу президента України Андрій Єрмак має спільний будівельний бізнес з обраним від забороненої партії ОПЗЖ Вадимом Столаром. До повномасштабної війни його партнером був і кум Путіна Віктор Медведчук. Про це повідомив народний депутат Гео Лерос. За даними політика, рішення не випускати Столара з країни начебто пов’язане з вимогою Єрмака переписати частку у бізнесі на Андрія Колюбаєва – друга очільника Офісу президента. Йдеться про будівельні компанії ENSO та bUd development.

У 2020 році власники цих компаній Вадим Столар, Влада Молчанова і Юрій Горовий продали 60% бізнесів Віктору Медведчуку за $65 млн. Згодом 10-12% опинилися в руках Артема Колюваєва. Його наприкінці 2020 року «в рамках врегулювання відносин із Банковою» завів Медведчук. Через початок повномасштабного вторгнення Росії та обміну Медведчука, його частка в цьому бізнесі залишилася «безхозною» і повністю опинилась в управлінні Вадима Столара. Як повідомляли ЗМІ, від початку повномасштабного вторгнення Росії Вадим Столар проживав на Лазурному узбережжі Франції і став фігурантом журналістського розслідування про VIP-біженців «Батальйон Монако».