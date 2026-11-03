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«Скільки це в дронах?». Висадка квітів перед зимою спричинила суперечки серед киян

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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«Скільки це в дронах?». Висадка квітів перед зимою спричинила суперечки серед киян
Працівники «Київзеленбуду» висаджують розсаду квітів
фото: Київзеленбуд

Частина містян вимагає віддати кошти на ЗСУ замість озеленення, водночас інші підтримують благоустрій і чекають на гарний парк навесні

На Русанівській набережній працівники «Київзеленбуду» висадили нові рослини: стокротки, турецьку гвоздику (барбатус), а також декоративні злаки та багаторічники, зокрема міскантуси, кореопсиси й пенісетуми. Відповідні фото та повідомлення викликали жваву дискусію у місцевій спільноті «Русанівка Активісти», пише «Главком».

Частина мешканців розкритикувала комунальників за такі роботи під час повномасштабної війни, зазначивши, що кошти краще спрямувати на потреби Збройних сил або вирішення інших міських проблем. У коментарях користувачі запитували про доцільність витрат та переводили вартість висадки в еквівалент дронів.

Водночас інші учасники обговорення стали на захист озеленення міста. Зокрема, частина киян нагадала, що турецьку гвоздику та інші дворічні чи багаторічні рослини традиційно висаджують саме восени перед зимою. Інші коментатори зауважили, що квіти вирощені в теплицях самого «Київзеленбуду», тому їх не можна просто конвертувати в прямі кошти на озброєння.

Стокротки – рід багаторічних або дворічних трав'янистих рослин родини Айстрових, належать до холодостійких рослин. Їхні розетки або розсаду часто висаджують у відкритий ґрунт восени. Вони добре переносять низькі температури й зимову негоду під сніговим покривом, а навесні починають цвісти одними з перших
Стокротки – рід багаторічних або дворічних трав'янистих рослин родини Айстрових, належать до холодостійких рослин. Їхні розетки або розсаду часто висаджують у відкритий ґрунт восени. Вони добре переносять низькі температури й зимову негоду під сніговим покривом, а навесні починають цвісти одними з перших
фото: glavcom.ua

Дискусія також торкнулася порівняння Києва з іншими українськими містами, зокрема Харковом, де так само активно висаджують квіти попри безпекову ситуацію. Частина мешканців висловила думку, що догляд за зеленими зонами є важливою частиною підтримки психологічного стану містян і благоустрою, тоді як інші наголошували на необхідності суворішої економії бюджетних коштів.

Частина мешканців розкритикувала комунальників, зазначивши, що кошти під час війни краще спрямувати на потреби ЗСУ
Частина мешканців розкритикувала комунальників, зазначивши, що кошти під час війни краще спрямувати на потреби ЗСУ
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«Скільки це в дронах?». Висадка квітів перед зимою спричинила суперечки серед киян фото 1
скриншот коментарів
«Скільки це в дронах?». Висадка квітів перед зимою спричинила суперечки серед киян фото 2
скриншот коментарів
«Скільки це в дронах?». Висадка квітів перед зимою спричинила суперечки серед киян фото 3
скриншот коментарів
«Скільки це в дронах?». Висадка квітів перед зимою спричинила суперечки серед киян фото 4
скриншот коментарів
«Скільки це в дронах?». Висадка квітів перед зимою спричинила суперечки серед киян фото 5
скриншот коментарів
«Скільки це в дронах?». Висадка квітів перед зимою спричинила суперечки серед киян фото 6
скриншот коментарів
«Скільки це в дронах?». Висадка квітів перед зимою спричинила суперечки серед киян фото 7
скриншот коментарів
«Скільки це в дронах?». Висадка квітів перед зимою спричинила суперечки серед киян фото 8
скриншот коментарів
«Скільки це в дронах?». Висадка квітів перед зимою спричинила суперечки серед киян фото 9
скриншот коментарів

Нагадаємо, у Голосіївському районі Києва розгортається черговий скандал довкола пріоритетів використання міського бюджету під час війни. Освітня експертка та громадська діячка Іванна Коберник звернула увагу на масштабний ремонт тротуарів уздовж Голосіївського проспекту, який проводиться на тлі замороженого будівництва шкільних укриттів. 

До слова, прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив, що уряд запроваджує жорсткий режим економії бюджетних коштів, які не закріплені за потребами оборони. Водночас він запевнив, що це не вплине на виплату пенсій і зарплат. За словами прем’єра, уряд уже знайшов 70 млрд грн економії. Усі ці кошти планують спрямувати на потреби оборони.

Теги: Київ благоустрій Київзеленбуд соцмережі

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