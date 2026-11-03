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Екстрені відключення у Києві спричинили збої в роботі електротранспорту

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Екстрені відключення у Києві спричинили збої в роботі електротранспорту
Рух усіх тролейбусних маршрутів відновлено
фото: glavcom.ua

Через відсутність світла, зокрема, зупинявся фунікулер та низка тролейбусних маршрутів

У столиці через знеструмлення почали зупинятися маршрути електротранспорту. Курсування по маршрутам – з відхиленням від графіка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київпастранс».

Зокрема, через відсутність напруги в енергосистемі о 9:18 тимчасово призупинявся рух електротранспорту до пл. Валерія Марченка та на просп. Берестейський. О 9:49 рух електротранспорта на пл. Валерія Марченка та на просп. Берестейський відновлено, але курсування відбувається з відхиленням від графіка.

Раніше, о 6:30 було повідомленно про призупинення руху тролейбусів №№ 4, 5, 7, 11, 16, 23, 26, 35, 39, 41 та трамваїв №№ 14, 15.

О 7:04 через відсутність електропостачання тимчасово було призупинено рух фунікулера. О 8:20 рух фунікулера було відновлено.

О 9:03 було відновлено рух тролейбусів №№ 4, 5, 7, 16, 23, 26, 35. Повідомляється, що курсування – з відхиленням від графіка.

Нагадаємо, сьогодні у Києві, Київській та Дніпропетровській областях запроваджено екстрені відключення світла через постійні обстріли енергосистеми. Це непередбачені графіками обмеження, тож прогнозувати тривалість відключень наразі неможливо. Заходи триватимуть до окремого розпорядження «Укренерго».

Теги: Київ відключення світла фунікулер громадський транспорт

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