Чорнобильський туризм: змінилися умови для роботи в цій галузі



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Чорнобильська зона все більше приваблює туристів

Відтепер не потрібен спецдозвіл на ведення туристичної діяльності в зоні ЧАЕС

Державне агентство України з управління зоною відчуження спростило процедуру для ведення туристичної діяльності. Зокрема, скасовано необхідність отримання спеціальних дозволів у сфері надання туристичних послуг у зоні відчуження.

Про це повідомляється на сторінці Держагентства у Facebook.

«Процес дерегуляції – важливий крок на шляху до створення сприятливих умов для роботи представників туристичної галузі, які працюють або планують працювати за чорнобильським напрямом. Так, цього року було багато випробувань, які пов’язані з поширенням коронавірусної інфекції Covid-19. Це дуже непростий час, але і його ми маємо використати максимально ефективно, щоб попрацювати над створенням відповідної інфраструктури та усіх передумов, які дозволять зоні відчуження стати одним із потужних магнітів і для науковців, і для інвесторів, і для відвідувачів», - наголосив голова ДАЗВ Сергій Калашник.

Зараз для початку надання послуг із організації відвідування у зоні відчуження необхідно укласти три договори:

Договір з ДП «ЦОТІЗ» про надання послуг щодо підготовки програми перебування та організації відвідування зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення з пізнавальною метою. Договір з ТОВ «РК Проект» на проведення індивідуального дозиметричного контролю зовнішнього опромінення відвідувачів під час перебування в зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення. Договір з ДСП «Екоцентр» про надання послуг з прямого радіаційно-дозиметричного контролю автотранспорту.

У разі необхідності, туристичні оператори можуть укласти договори на надання послуг із забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням і на надання ліжко-місць у гуртожитках м. Чорнобиль.

Як повідомлялося, галузевий державний архів Служби безпеки України та Український інститут національної пам’яті презентували другу книгу збірника «Чорнобильське досьє КҐБ. Від будівництва до аварії». У ній опубліковано документи, які охоплюють період від початку 1970-х і до листопада 1986 року, тобто до введення в експлуатацію об'єкту «Укриття» («Саркофаг») після катастрофи. про це повідомляє пресслужба СБУ.