На Чорнобильській АЕС виявили хворого на коронавірус
Працівника відправили на самоізоляцію, він перебуває під наглядом лікаря
Серед персоналу Чорнобильської атомної електростанції 23 червня виявили працівника з підтвердженим випадком респіраторного захворювання Covid-19.
Про це йдеться у повідомленні Державного агентства з управління зоною відчуження
Зазначається, що працівника відправили на самоізоляцію, він перебуває під наглядом лікаря.
Ще одна людина з персоналу ЧАЕС, яка контактувала із зараженим чоловіком, теж знаходиться на самоізоляції – у неї поки лише підозра Covid-19.
Як відомо, в Україні станом на 23 червня кількість інфікованих коронавірусом зросла до 38 074 осіб. За минулу добу було виявлено 833 випадки зараження. Крім того, минулої доби від коронавірусу померло 23 пацієнти.
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Всього38074
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Хворіють20083
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Одужали16956
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Померли1035
Найбільша кількість нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксована у Львівській, Закарпатській та Рівненській областях.
Ще минулого тижня зростання числа хворих Covid-19 в Україні перевело країну з «зеленої» до «червоної» зони, в якій показник захворюваності перевищує 40 активних випадків на 100 тис. населення.