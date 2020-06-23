На Чорнобильській АЕС виявили хворого на коронавірус



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Серед персоналу ЧАЕС виявлена одна контактна особа з підозрою на коронавірусну інфекцію

Працівника відправили на самоізоляцію, він перебуває під наглядом лікаря

Серед персоналу Чорнобильської атомної електростанції 23 червня виявили працівника з підтвердженим випадком респіраторного захворювання Covid-19.

Про це йдеться у повідомленні Державного агентства з управління зоною відчуження

Зазначається, що працівника відправили на самоізоляцію, він перебуває під наглядом лікаря.

Ще одна людина з персоналу ЧАЕС, яка контактувала із зараженим чоловіком, теж знаходиться на самоізоляції – у неї поки лише підозра Covid-19.

Як відомо, в Україні станом на 23 червня кількість інфікованих коронавірусом зросла до 38 074 осіб. За минулу добу було виявлено 833 випадки зараження. Крім того, минулої доби від коронавірусу померло 23 пацієнти.

Коронавірус в Україні

Всього 38074

Хворіють 20083

Одужали 16956

Померли 1035

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Найбільша кількість нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксована у Львівській, Закарпатській та Рівненській областях.

Ще минулого тижня зростання числа хворих Covid-19 в Україні перевело країну з «зеленої» до «червоної» зони, в якій показник захворюваності перевищує 40 активних випадків на 100 тис. населення.