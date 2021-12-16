Чотири вулиці Києва отримали нові назви

Рішення про перейменування вулиць ухвалила Київрада за результатами громадських обговорень

16 грудня під час пленарного засідання Київська міська рада підтримала рішення про встановлення назв безіменним топонімічним об’єктам та перейменування вулиць. Зокрема, перейменовано чотири вулиці. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Відповідні громадські обговорення щодо змін попередньо відбулися на Єдиному вебпорталі територіальної громади Києва у спеціальній рубриці «Е-місто» «Громадське обговорення проектів нормативно-правових актів», де кожен користувач мав змогу ознайомитись із запропонованим проєктом рішення, висловити свої пропозиції, зауваження чи оприлюднити власну редакцію проєкту.

Зокрема, в Голосіївському районі вулиця Амурська перейменована на вулицю Академіка Книшова, який побудував одну з найрозвиненіших галузей сучасної медицини в українській кардіохірургії, до останніх днів життя керував Національним інститутом серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМН України.

У Подільському районі вулицю Дмитрівську (оскільки назва цієї вулиці дублює назву іншої історичної вулиці з такою ж назвою у Шевченківському районі міста) перейменовано на вулицю Анатолія Кузнецова – письменника, публіциста, автора роману-документа «Бабин Яр», перекладеного понад 30 мовами, який в усьому світі досі вважається найважливішою книгою про події Другої світової війни у Києві.

У Шевченківському районі вулиця Саратовська стане бульваром Павла Вірського, всесвітньо відомого українського танцівника і хореографа. Це перейменування було ініційоване місцевою громадою та підтримано багатьма творчими колективами Києва та України.

Окрім того, в Деснянському районі з’явиться вулиця Анатолія Авдієвського – хорового диригента, композитора, директора, художнього керівника та головного диригента заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки. Вулиця розташована поруч із вулицею Григорія Верьовки, що відтворює в топоніміці міста творчий дует вчителя й учня, який існував за їхнього життя.

Столична влада зазначає, що в разі перейменування вулиці немає потреби змінювати адресу реєстрації у паспорті, це можна зробити лише за власним бажанням. Крім того, документи на право власності, авто та інші правовстановлюючі документи, у яких зазначена стара назва лишаються чинними. Перейменування вулиці також жодним чином не впливає на реалізацію виборчого права.

Внести зміни до правовстановлюючих документів можна під час чергового візиту до нотаріусу (наприклад, у разі продажу майна). У разі необхідності довідку про зміну назви вулиці можна отримати в Департаменті містобудування та архітектури КМДА. Детальніше про це – за посиланням: https://goo.gl/UncKx5.

Нагадаємо, Київська міська рада може перейменувати одну зі столичних вулиць на честь покійного ексмера міста Олександра Омельченка.