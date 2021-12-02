У Києві може з’явитися вулиця на честь Омельченка

Київрада підготує рішення про найменування однієї з вулиць Києва іменем Олександра Омельченка

Київська міська рада може перейменувати одну зі столичних вулиць на честь покійного ексмера міста Олександра Омельченка.

Відповідну ініціативну на засіданні Київради зачитав багаторічний соратник Омельченка, депутат Київради Володимир Яловий.

«Я прошу на честь Олександра Омельченка – Героя України, почесного громадянина міста Києва, заслуженого будівельника України, ексмера, народного депутата і депутата Київради багатьох скликань – найменувати одну з вулиць нашого міста та увічнити пам’ять Олександра Омельченка. Це буде символічним знаком належної шани за віддані ним зусилля на добробут киян та розбудову столиці», – сказав Яловий.

Мер Києва Віталій Кличко дав протокольне доручення про підготовку проєкту відповідного рішення міськради.

Нагадаємо, Герой України, кавалер ордену ІІІ ступеня Князя Ярослава Мудрого, Заслужений будівельник України, почесний громадянин міста Києва, удостоєний багатьох інших відзнак, очільник Києва з 1996 року до 2006 року Олександр Омельченко помер 25 листопада від ускладнень після перенесеного захворювання на Covid-19. Останній місяць він перебував на лікуванні в закладі охорони здоров’я.

Поховали Омельченка 29 листопада на Байковому кладовищі в Києві.

Дивіться фоторепортаж «Главкома», як столиця прощалася з Омельченком.

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