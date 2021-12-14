Ціни росли, попит падав. Підсумки року на ринку столичної нерухомості

За два останніх роки в Києві було зведено майже 50 тис. квартир

Експерти прогнозують, що в 2022 році завершиться процес зростання цін на житло

2021 рік відзначився підвищенням вартості нерухомості, що перевищило прогнози, і поступовим просіданням купівельного попиту. Таких висновків дійшла інвестиційна компанія на ринку нерухомості InCo home на підставі даних аналітики продажів первинного житла в Києві за 11 місяців цього року.

Зростання цін і зниження попиту

У першу половину 2021 року спостерігався високий попит, і це попри те, що ринок житла демонстрував позитивну цінову динаміку. З липня ринок перейшов у фазу помірного зниження темпів продажів.

За даними компанії, вже в серпні 2021 року попит знизився на 30% у порівнянні з показниками перших двох кварталів. Фахівці прогнозують, що ця тенденція збережеться до кінця цього року і матиме продовження у 2022-му.

Купівельні уподобання

Основний попит концентрувався на об'єктах класу «комфорт» та «бізнес». Так, з усього обсягу проданого житла:

на об'єкти класу «бізнес» припало 20% продажів,

у сегменті «комфорт» – 68%,

на житло в будинках «економ-класу» – 12%.

Прогнози на 2022 рік

Експерти ринку нерухомості вважають, що у 2022 році завершиться процес зростання цін на житло.

На їх думку, у грудні продажі збережуться на рівні останніх місяців. Зниження попиту та невизначеність із курсом гривні вже вплинули на темпи виведення на ринок нових об'єктів. А оскільки немає економічних передумов для підтримки купівельної спроможності та зростання доходів, проблеми з доступністю стримуватимуть ціни в теперішньому діапазоні, упевнені фахівці.

Крім того, одним із відчутних факторів впливу на ринок наступного року в InCo home називають набуття чинності законопроєкту №5600. Після підвищення податку на угодах з продажу нерухомості піде тимчасове охолодження інтересу з боку інвесторів, які купують з метою заробити на різниці при перепродажі. І це частка 15-30% продажів залежно від об'єкта. Зрештою, це призведе до зростання кінцевих цін приблизно на 5%, продавець закладатиме суму податку у вартість нерухомості, прогнозують експерти.

Читайте також: