  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Ціни росли, попит падав. Підсумки року на ринку столичної нерухомості

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    За два останніх роки в Києві було зведено майже 50 тис. квартир - Ціни росли, попит падав. Підсумки року на ринку столичної нерухомості
    За два останніх роки в Києві було зведено майже 50 тис. квартир
    фото з відкритих джерел

    Експерти прогнозують, що в 2022 році завершиться процес зростання цін на житло

    2021 рік відзначився підвищенням вартості нерухомості, що перевищило прогнози, і поступовим просіданням купівельного попиту. Таких висновків дійшла інвестиційна компанія на ринку нерухомості InCo home на підставі даних аналітики продажів первинного житла в Києві за 11 місяців цього року.

    Зростання цін і зниження попиту

    У першу половину 2021 року спостерігався високий попит, і це попри те, що ринок житла демонстрував позитивну цінову динаміку. З липня ринок перейшов у фазу помірного зниження темпів продажів.

    За даними компанії, вже в серпні 2021 року попит знизився на 30% у порівнянні з показниками перших двох кварталів. Фахівці прогнозують, що ця тенденція збережеться до кінця цього року і матиме продовження у 2022-му.

    Купівельні уподобання

    Основний попит концентрувався на об'єктах класу «комфорт» та «бізнес». Так, з усього обсягу проданого житла:

    • на об'єкти класу «бізнес» припало 20% продажів,
    • у сегменті «комфорт» – 68%,
    • на житло в будинках «економ-класу» – 12%.

    Прогнози на 2022 рік

    Експерти ринку нерухомості вважають, що у 2022 році завершиться процес зростання цін на житло.

    На їх думку, у грудні продажі збережуться на рівні останніх місяців. Зниження попиту та невизначеність із курсом гривні вже вплинули на темпи виведення на ринок нових об'єктів. А оскільки немає економічних передумов для підтримки купівельної спроможності та зростання доходів, проблеми з доступністю стримуватимуть ціни в теперішньому діапазоні, упевнені фахівці.

    Крім того, одним із відчутних факторів впливу на ринок наступного року в InCo home називають набуття чинності законопроєкту №5600. Після підвищення податку на угодах з продажу нерухомості піде тимчасове охолодження інтересу з боку інвесторів, які купують з метою заробити на різниці при перепродажі. І це частка 15-30% продажів залежно від об'єкта. Зрештою, це призведе до зростання кінцевих цін приблизно на 5%, продавець закладатиме суму податку у вартість нерухомості, прогнозують експерти.

    Читайте також:
    Теги: Київ нерухомість будівництво ціни житло квартира
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ціни росли, попит падав. Підсумки року на ринку столичної нерухомості