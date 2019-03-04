Як ходитиме громадський транспорт на час реконструкції Шулявського моста (схеми)



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Роботу громадського транспорту буде забезпечено за зміненими маршрутами

На час реконструкції транспортної розв’язки на перетині вул. В. Гетьмана – О. Довженка і просп. Перемоги (Шулявський шляхопровід), роботу громадського транспорту буде забезпечено за зміненими маршрутами. Про це повідомили у КП «Київпастранс».

«Ми також будемо ретельно відслідковувати пасажиропотік, і у тих місцях, де буде потреба підкріпити маршрути додатковими рейсами, оперативно реагуватимемо на запит пасажирів», – зазначив генеральний директор КП «Київпастранс» Дмитро Левченко.

Отже, роботу громадського транспорту буде організовано:

рух тролейбусів маршруту № 22 організовується як тролейбусний маршрут № 22К «Аеропорт «Київ» – вул. Борщагівська (Індустріальний шляхопровід);

рух тролейбусного маршруту № 27 «Ст. м. «Почайна» – зал. ст. «Київ-Волинський» організовується на двох ділянках:

№ 27К: «Зал. ст. Київ-Волинський – вул. Борщагівська (Індустріальний шляхопровід)»;

№ 27А: «Ст. м. «Почайна» – вул. Дегтярівська»;

рух тролейбусного маршруту № 30 в обох напрямках організовується трасою: від вул. Милославської до ст. м. «Дорогожичі» за власним маршрутом, далі – вул. Іллєнка – ст. м. «Лук’янівська» – просп. Повітрофлотський – Севастопольська пл. – далі до вул. Кадетський Гай за діючим маршрутом;

організовується рух тимчасового тролейбусного маршруту № 30К «Вул. Милославська – вул. Дегтярівська»;

організовується рух тимчасового тролейбусного маршруту № 21К «Вул. Кадетський гай – вул. Борщагівська (Індустріальний шляхопровід)»;

рух тролейбусного маршруту № 42 «Ст. м. «Либідська – вул. Дегтярівська» як тролейбусний маршрут № 42Д «Ст. м. «Либідська» – зал. ст. «Київ-Волинський».

Додатково організовується рух тимчасового автобусного маршруту № 27ТР «Вул. Дегтярівська – вул. Борщагівська (Індустріальний шляхопровід)».

Також за результатами затвердженої схеми організації дорожнього руху внесено зміни в трасу руху автобусного маршруту № 2 «Вул. Булгакова – вул. Шолуденка».

Для зручності пасажирів планується організувати додаткові зупинки громадського транспорту в районі перетину вулиць Довженка та Цедіка, перетину вулиці Нестерова і проспекту Перемоги та вулицею Гетьмана в районі Індустріального шляхопроводу у напрямку Севастопольської площі. Крім того, для створення сприятливих умов для розвороту тролейбусів на Індустріальному шляхопроводі планується перенести зупинку на вул. Гетьмана, яка знаходиться в районі Індустріального шляхопроводу в напрямку просп. Перемоги, назад у напрямку Севастопольської площі.

Як повідомлялося, рух транспорту Шулявським шляхопроводом буде перекрито з 16 березня. Рух транспорту буде організовано прилеглими вулицями.