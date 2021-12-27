Штам «Омікрон»: експерт розповів, коли вірус почне лютувати в Україні

Сьогодні лише Волинська та Запорізька області не задовольняють умови виходу із «червоної» зони епідемічної небезпеки

2022 рік для українців розпочнеться з нижчим рівнем захворюваності на Covid-19, ніж 2021 рік. У країні шостий тиждень поспіль спадає кількість нових випадків коронавірусу, загалом зменшилася на 22% за останній тиждень. Про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров’я KSE Юрій Ганиченко під час онлайн-брифінгу.

За словами експерта, Зараз Україна опустилася вже на 14 з 15 позицій рейтингу «антилідерів» серед великих країн Європи за рівнем захворюваності.

Виписки переважають на 35% над госпіталізаціями, тому навантаження на медичну систему зменшується. Зокрема, за останній тиждень госпіталізації знизилися на 17%, смертність – на 24%.

Наразі лише Волинська та Запорізька області не задовольняють умови виходу із «червоної» зони епідемічної небезпеки, повідомили під час брифінгу «Аналіз поточної ситуації та моделювання сценаріїв поширення захворювання Covid-19».

Хоч наразі немає підтвердження даних про більшу поширюваність та тяжкість перебігу захворюваності для штаму «Омікрон», приклад європейських країн посилює тезу про потенційну загрозу «Омікрону» для повторного зростання в Україні у січні 2022 року. Аналітика у сфері охорони здоров’я Великої Британії, де знову відбувається зростання захворюваності, свідчить, що за останній тиждень близько 70% протестованих зразків з великою ймовірністю є випадком «Омікрон».

Нагадаємо, лікарі виявили два незвичайні симптоми штаму «Омікрон» у вакцинованих

Також головна інфекціоніста Ольга Голубовська розповіла, який препарат допоможе хворим на «Омікрон».

Як стало відомо, вакцини діють проти «Омікрону» ефективніше за природній імунітет. Вчені оприлюднили дані.

Крім того, деякі експерти вважають «Омікрон» гіршим за кір.

Згідно з даними, ризик госпіталізації з «Омікроном» на 40% нижчий, ніж із «Дельтою» – британські вчені.

Раніше вчені з'ясували, у кого утворюється «суперімунітет» до Covid-19.