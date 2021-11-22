Covid-19 у Києві: за добу одужало вдвічі більше осіб, ніж виявлено нових хворих
Минулої доби у столиці від коронавірусу померли 32 особи
За минулу добу, 21 листопада, у Києві коронавірус підтверджено у 358 осіб. Це на 201 випадок менше, ніж за попередній день (за добу 20 листопада було зафіксовано 559 випадків Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 288 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.
Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:
- одужали понад 245 тис. осіб (за добу 21 листопада – 764)
- померли понад 7,2 тис. людей (за добу – 32)
У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 168 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 343 хворих.
Від початку епідемії на Київщині:
- одужали від коронавірусу понад 144 тис. осіб (за добу 21 листопада – 115)
- померли 3,9 тис. осіб (за добу – 9).
21 листопада в Україні медики зафіксували понад 7 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 3,3 млн випадків Covid-19.
Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.
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