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    Коронавірус в Україні: 7,4 тис. нових хворих, понад 300 осіб померли за добу

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    У неділю з коронавірусом&nbsp;госпіталізовано 2 501 українця - Коронавірус в Україні: 7,4 тис. нових хворих, понад 300 осіб померли за добу
    У неділю з коронавірусом госпіталізовано 2 501 українця
    фото: moz.gov.ua

    За весь час пандемії Covid-19 в Україні підхопили 3,3 млн осіб

    За минулу добу, 21 листопада, в Україні зафіксовано 7 464 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 579, медпрацівників – 74). Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Також за минулу добу госпіталізовано 2 501 особу, летальних випадків – 326, одужало – 10 540 осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 3,3 млн осіб;
    • одужало – майже 2,8 млн осіб;
    • летальних випадків – понад 81,5 тис.;
    • проведено ПЛР-тестувань – 15,5 млн.

    Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу вакцини 12,8 млн людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 9,8 млн людей. Загалом проведено 22,6 млн щеплень.

    Минулої лоби 99,8 тис. українців вакциновано проти коронавірусу.

    Графіка: МОЗ
    Графіка: МОЗ

    МОЗ наголошує, що 88,2 % госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

    До слова, на Херсонщині поширюється штам Delta+.

    Нагадаємо, 20 листопада в Україні зафіксовано 10,6 тис. нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 894, медпрацівників – 99.

    Ще Міністерство охорони здоров’я хоче посилити карантинні обмеження у «жовтій» зоні. Так, у регіонах з цим рівнем епіднебезпеки планують ввести повний курс вакцинації як для працівників, так і для відвідувачів закладів.

    Також МОЗ порахував, скільки українців, що померли від Covid-19, були не щепленими. А ще МОЗ назвав кількість українців, які досі не з’явилися на друге щеплення.

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    Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я Україна коронавірус
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    Коронавірус в Україні: 7,4 тис. нових хворих, понад 300 осіб померли за добу