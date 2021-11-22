Коронавірус в Україні: 7,4 тис. нових хворих, понад 300 осіб померли за добу

У неділю з коронавірусом госпіталізовано 2 501 українця

За весь час пандемії Covid-19 в Україні підхопили 3,3 млн осіб

За минулу добу, 21 листопада, в Україні зафіксовано 7 464 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 579, медпрацівників – 74). Про це інформує пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу госпіталізовано 2 501 особу, летальних випадків – 326, одужало – 10 540 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3,3 млн осіб;

одужало – майже 2,8 млн осіб;

летальних випадків – понад 81,5 тис.;

проведено ПЛР-тестувань – 15,5 млн.

Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу вакцини 12,8 млн людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 9,8 млн людей. Загалом проведено 22,6 млн щеплень.

Минулої лоби 99,8 тис. українців вакциновано проти коронавірусу.

Графіка: МОЗ

МОЗ наголошує, що 88,2 % госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

До слова, на Херсонщині поширюється штам Delta+.

Нагадаємо, 20 листопада в Україні зафіксовано 10,6 тис. нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 894, медпрацівників – 99.

Ще Міністерство охорони здоров’я хоче посилити карантинні обмеження у «жовтій» зоні. Так, у регіонах з цим рівнем епіднебезпеки планують ввести повний курс вакцинації як для працівників, так і для відвідувачів закладів.

Також МОЗ порахував, скільки українців, що померли від Covid-19, були не щепленими. А ще МОЗ назвав кількість українців, які досі не з’явилися на друге щеплення.