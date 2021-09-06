У Туреччині від сьогодні діють нові карантинні правила

Туреччина вводить обмеження для невакцинованих осіб

Сьогодні, 6 вересня в Туреччині набувають чинності нові правила карантинних обмежень. Тепер невакциновані громадяни та туристи зможуть відвідувати публічні місця лише з негативним ПЛР-тестом. Про це повідомляє Hurriyet Daily News.

Громадянам просять враховувати, що негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус повинен бути зроблений не раніше ніж за 48 годин.

Відтепер обмеження в Туреччині діятимуть:

на суспільних заходах (концерти);

у публічних місцях (виставки, кінотеатри, театри);

під час міжміських поїздок громадським транспортом (літаки, автобуси, потяги тощо).

Вказано, що працівники вказаних вище структур перевірятимуть у кожного відвідувача при вході код HES, який є системою відстеження коронавірусу.

За його допомогою визначатимуть чи людина щеплена від коронавірусу або нещодавно перехворіла, а також встановлюватиме наявність негативного ПЛР-тесту зробленого не пізніше, ніж за останні 48 годин.

Наразі для перетину турецького кордону українцям необхідно мати один із зазначених документів:

ковід-сертифікат, за умови, що 2 доза введена не раніше, ніж за 14 днів до вильоту;

Довідка про перенесену хворобу протягом останніх 6 місяців;

негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не пізніше ніж за 72 години до приїзду;

експрес-тест на визначення антигену SARS-CoV-2, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до приїзду.

Від цих зобов’язань звільняються діти до 6 років та транзитні пасажири.

Також із 6 вересня Албанія змінює правила в’їзду.

До слова, оприлюднено рейтинг Covid-вакцин для подорожей.

Як відомо, наразі для українців відкриті 35 країн Європи: МЗС назвав умови в'їзду.

У МЗС підкреслили, що правила в'їзду в ту чи іншу країну постійно змінюються. При цьому деталі в'їзду в кожну окрему країну можуть відрізнятися.

Нагадаємо, Італія дозволила в’їзд вакцинованим українцям без карантину за певних умов.

До слова, ЄС обмежив в’їзд для громадян шістьох країн. Раніше Мінцифри розповіло, як отримати Covid-сертифікати в «Дії».

Також Кабінет міністрів України розширив список вакцин від коронавірусу, після щеплення якими можна отримати відповідний сертифікат. До переліку внесли препарат Janssen (Johnson & Johnson).

МЗС попереджає, що кожна країна ЄС сама визначає, чи визнавати українські Covid-сертифікати.