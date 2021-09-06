У неділю Covid-19 виявили у майже 800 українців

До лікарень потрапили 635 людей з підозрою чи підтвердженим діагнозом Covid-19

Найбільше нових хворих на коронавірус виявили у Києві, Чернівецькій та Одеській областях

В Україні вчора, 5 вересня, виявили 773 нових хворих на Covid-19. Також 457 пацієнтів одужали, а 18 – померли від ускладнень. До лікарень потрапили 635 людей з підозрою чи підтвердженим діагнозом. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Найбільше нових випадків зафіксували у Києві (93), Чернівецькій (69), Одеській (63), Тернопільській (61), та Львівській (56) областях.

Лабораторії зробили 23 015 тестів на коронавірус: методом ПЛР – 11 283, методом ІФА – 1 879. Також зробили 9 853 експрес-тести на антиген до вірусу. Загалом у країні провели понад 12,1 мільйона ПЛР-тестувань.

Від початку пандемії в нас зафіксували 2 298 307 випадків інфікування коронавірусом. З них 54 001 людина померла від ускладнень захворювання, а 2 213 177 – одужали.

До слова, вчені визначили рівень небезпеки нового штаму коронавірусу для дітей. Крім того, вчені визначили, що в період із 20 червня по 31 липня 2021 року невакциновані підлітки більш ніж у десять разів частіше були госпіталізовані, ніж вакциновані. Такі результати зайвий раз підтверджують ефективність вакцин у зниженні рівня госпіталізації через новий штам.

Нагадаємо, Україна не виконала план МОЗ із вакцинації від Covid-19.

Тим часом кількість європейських країн, які дозволили в’їзд вакцинованим українцям, збільшилася до 35.