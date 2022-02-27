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    «Фашистів тут немає»: полонені окупанти визнають, що в Росії брешуть про Україну (відео)

    Окупанти різко втрачають упевненість в своїх силах, як тільки отримують відсіч - «Фашистів тут немає»: полонені окупанти визнають, що в Росії брешуть про Україну (відео)
    Окупанти різко втрачають упевненість в своїх силах, як тільки отримують відсіч
    скріншот з відео

    Російські солдати зізнаються, що не чекали такого розвитку подій в Україні

    У Харкові затримали чергову партію диверсантів. Один з них розповів багато цікавого.

    «Багато хто відмовлявся йти в атаку, але нам сказали, що це військовий час і за непокору буде розстріл» каже командир розвідників.

    За його словами, їх накачували інформацією, що в Україні фашисти і що їх святий обов'язок звільнити братню країну.

    «Я цього не хотів. Вони там пропаганду роблять, уроди» плаче спійманий окупант.

    Також є й інше відео, же полонені визнають, що нічого було лізти в Україну. лише собі нашкодили:

    Нагадаємо, у Харкові Збройним Силам України здалися в полон десятки російських бійців. Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов у Facebook.

    «Російські бійці, яких взяли в полон, розповідають про повне знесилення та деморалізацію, вони не мають зв‘язку з центральним командуванням, не розуміють і не знають подальших своїх дій. З початку нападу на Україну вони не отримують їжі та води, у техніки немає запасів пального», – написав Смнєгубов.

    Теги: Харків окупанти пропаганда війна полон
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    «Фашистів тут немає»: полонені окупанти визнають, що в Росії брешуть про Україну (відео)