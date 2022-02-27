Переговори України та Росії відбудуться на кордоні з Білоруссю

Українська делегація зустрінеться з російською в районі річки Прип'ять

Лукашенко взяв на себе відповідальність, що гелікоптери та ракети, розміщені на білоруській території, залишаться на землі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що він домовився із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком про те, що українська делегація зустрінеться з російською без попередніх умов на українсько-білоруському кордоні, в районі річки Прип'ять.

«Олександр Лукашенко взяв на себе відповідальність за те, що на час проїзду, переговорів та повернення української делегації всі літаки, гелікоптери та ракети, розміщені на білоруській території, залишаться на землі», – наголосив Зеленський.

За даними ЗМІ, українську сторону на них буде представляти Микола Точицький.

Микола Точицький – заступник міністра закордонних справ України. Один із провідних наших дипломатів. Наш колишній голова місії у ЄС.

«Без жодних попередніх умов. Це важливо. Вони ініціювали. У нас буде дуже правильна делегація», – йдеться у повідомленні «Української правди».

Відомом, що російська делегація вже їде на місце переговорів.

Тим часом міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила в неділю, що не може бути жодних переговорів, допоки російські війська переговорів з Росією щодо України, поки Москва має війська у сусідній країні.

Сьогодні Лукашенко підтвердив, що Україну обстріляли ракетами з території Білорусі.

Разом з тим, він запевнив, що зараз в Україні «немає жодного білоруського солдата, жодного патрона».

Також Лукашенко повідомив, що у Гомелі все підготовлено для «мирних переговорів», чекають на рішення з боку керівництва України.

Маніпуляції російської сторони з переговорним процесом очевидні. Росія просто принижує Білорусь, використовуючи її. Про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

Зазначимо, що менш ніж за пів години до появи офіційної інформації Кремля повітряні сили збили ракету, випущену на Київ із Білорусі.

Нагадаємо, війська окупантів із території Білорусі увійшли до Зони Чорнобильської АЕС.