Втрати ворога за три доби: Міноборони оприлюднило дані

Окупанти часто кидають свою техніку просто на дорозі

Ганна Маляр наголосила, що інформація орієнтовна і може уточнюватись

Сумарні орієнтовні втрати ворога за три попередні доби загарбницької війни Російської Федерації в Україні озвучила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр.

Літаки 27

гелікоптери 26

Танки 146

Бойові броньовані машини 706

Гармат 49

ЗРК БУК 1

Град 4

Автомобільна техніка 30

Цистерни 60

БпЛА ОТР 2

Кораблі/катери 2

Засоби ППО

Особовий склад орієнтовно 4300 (уточнюється)

Ганна Маляр наголосила, що інформація орієнтовна і може уточнюватись, оскільки її вкрай складно отримувати після бою – командири насамперед зосереджуються на веденні вогню.

«Крім того інформацію, ми можемо отримати лише по завершенню бою, а бої бувають вкрай тривалі у часі. Надходження даних може відбутись наступного дня, а іноді і через день», – пояснила заступниця Міністра оборони.

Раніше окупаційні танки, які зайшли в Ірпінь зі сторони Бучі, були відбитті Збройними Силами України.

Зранку 27 лютого на столичній Троєщині снаряд окупантів залетів у двір 16-ти поверхового житлового будинку по вулиці Миколи Лаврухіна, 7А. Під час вибуху невідомого походження були знищені та загорілися сім автомобілів.

Російська армія в ніч на неділю завдала ракетного удару по Василькову неподалік Києва, внаслідок чого виникла пожежа на нафтобазі.

У місті Буча, що у Київській області, тривають ворожі обстріли – горить житловий 9-поверховний будинок.

Нагадаємо, у неділю, 27 лютого, Кремль офіційно повідомив, що делегація РФ прибула до Білорусії на переговори з українською владою. В той же час президент Володимир Зеленський категорично не сприймає ультиматуми, а готовий тільки до повноцінних переговорів. В Офісі президента не підтвердили інформації про те, що президент їхатиме до Білорусі на переговори.

Зазначимо, що менш ніж за пів години до появи офіційної інформації Кремля повітряні сили збили ракету, випущену на Київ із Білорусі.

Колишній російський депутат Ілля Пономарьов зазначає, що Путін розраховував на бліцкриг та «легку прогулянку», а нарвався на патріотів України, які готові до смерті боронити незалежну державу.

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