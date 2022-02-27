Що зараз відбувається у Києві: докладний звіт Кличка

Із 24 лютого у Києві загинули або померли дев'ятеро мирних жителів

Київ продовжує тримати оборону. Російських військ у столиці немає. Але наші військові, правоохоронці і терборона продовжують виявляти і знешкоджувати диверсантів. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Вночі були зіткнення і перестрілки. Знищили кілька великих диверсійних груп. Саме задля безпеки мешканців ми запровадили комендантську годину до завтрашнього ранку. Не виходьте на вулиці. Вийти можна тільки, якщо, за сигналом повітряної тривоги, ви йдете в укриття», – пояснив Кличко.

За його словами, від початку атаки, із 24 лютого, у Києві загинули або померли дев'ятеро мирних жителів, в тому числі одна дитина. Загинули чотири невідомих особи та 18 військових і бійців теробони. Поранені 106 людей, із них 47 цивільних, зокрема троє дітей. В тому числі 17-ти річний курсант.

«Всі об’єкти критичної інфраструктури працюють. Громадський транспорт не їздить. Метро – теж. Підземні станції метро працюють як укриття для людей. Лікарні столиці працюють в режимі військового часу. Приймають, як тих, хто сам звертається за екстренною допомогою, так і тих, кого привозять швидкі. На сьогодні центри переливання крові забезпечені компонентами крові. Найбільша потреба – в донорах з негативним резусом. Прошу всіх, хто може, долучитися і стати донором. Після закінчення комендатської години кров для поранених можна здати в центрах на вулиці Петра Запорожця, 26 та вулиці Максима Берлінського, 12», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, зранку на вулиці Лаврухіна стався вибух у дворі 16-ти поверхового будинку. Загорілися сім приватних автівок. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна і балкони з 1-15 поверх. Людей із одного під'їзду евакуювали.