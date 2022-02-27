Геращенко: мета Росії – захопити Київ та знищити президента

Київ третю добу мужньо тримає оборону

Російсько-фашистським окупантам їхні командири дали установку – захопити Київ та фізично знищити президента України – Володимира Зеленського. Про це повідомив радник очільника МВС Антон Геращенко.

«Тільки після цього їх обіцяють повернути до Росії», – додав він.

Четверту добу тривають запеклі бої по всій країні. Росія намагається взяти контроль над Києвом – стріляють по житлових будинках і військових частинах.

Мер столиці Віталій Кличко вдень 27 лютого повідомив, що Київ продовжує тримати оборону. Російських військ у столиці немає. Але наші військові, правоохоронці і терборона продовжують виявляти і знешкоджувати диверсантів.

За його словами, від початку атаки, із 24 лютого, у Києві загинули або померли дев'ятеро мирних жителів, в тому числі одна дитина. Загинули чотири невідомих особи та 18 військових і бійців теробони. Поранені 106 людей, із них 47 цивільних, зокрема троє дітей. В тому числі 17-ти річний курсант.

Нагадаємо, зранку на вулиці Лаврухіна стався вибух у дворі 16-ти поверхового будинку. Загорілися сім приватних автівок. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна і балкони з 1-15 поверх. Людей із одного під'їзду евакуювали.

Читайте також: