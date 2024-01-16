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ДБР завершило розслідування щодо депутатів Київради, які ухилилися від військової служби

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ДБР завершило розслідування щодо депутатів Київради, які ухилилися від військової служби
ДБР завершило розслідування справи щодо ухилянтів-депутатів Київради
фото з відкритих джерел

Депутати Київради впродовж року не з’являлись на військову службу, проте отримували грошове забезпечення

Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило розслідування ухилення від військової служби трьома депутатами Київської міськради. Їм у цьому допоміг керівник апарату КДВА та командира військової частини. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними відомства, три столичних депутати, помічник депутата обвинувачуються в ухиленні від несення обов’язків військової служби, що вчинене групою осіб за попередньою змовою (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 28 КК України).

«А керівник апарату Київської міської військової адміністрації у сприянні в ухиленні. Командир військової частини обвинувачується у перевищенні службових повноважень», – йдеться в повідомленні.

Слідчі встановили, що солдати однієї з військових частин, троє з яких мають статус столичних депутатів, а ще один – помічник депутата Київради, впродовж року не з’являлись на військову службу, проте отримували грошове забезпечення.

Керівник апарату Київської міської військової адміністрації сприяв оформленню липового «відрядження» трьом депутатам та одному з їх помічників до КМВА. В оборудці був задіяний й командир однієї з військових частин тероборони, де чоловіки мали проходити службу за мобілізацією.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Нагадаємо, у серпні 2023 року чотирьом військовослужбовцям однієї з військових частин ТРО, троє з яких є депутатами Київської міської ради, а ще один – помічник депутата Київради, повідомили про підозру в ухиленні від військової служби. За інформацією ЗМІ, йдеться про Олега Левченка («Європейська солідарність»), Ігора Хацевича («Європейська солідарність»), Михайла Терентьєва («Удар») та Олексія Шпака.

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Теги: Київрада суд ДБР

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