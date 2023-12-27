Справа Дубінського: Суд залишив нардепа в СІЗО

Раніше Дубінський заявив про нібито побиття у Київському СІЗО

Адвокати просили змінити запобіжний захід на домашній арешт через погіршення стану здоровʼя

Сьогодні, 27 грудня, Печерський районний суд Києва залишив без змін запобіжний захід для народного депутата Олександра Дубінського. Засідання відбулося в середу, 27 грудня. Про це повідомляє «Суспільне».

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Згідно з рішенням суду Дубінській перебуватиме під вартою, а ухвала суду оскарженню не підлягає.

Зауважимо, що адвокати Дубінського просили змінити запобіжний захід на домашній арешт через погіршення стану його здоровʼя. При цьому раніше Дубінський заявив про нібито побиття у Київському СІЗО, однак Нацполіція після огляду не змогла цього підтвердити.

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Хоча адвокат надавав суду результати медичного огляду Дубінського, в якому, за його словами йдеться, про перелом двох ребер, забій грудної клітини.

Нагадаємо, що 14 листопада Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про запобіжний захід для народного депутата Олександра Дубінського, якого підозрюють у державній зраді. Дубінський перебуватиме під вартою 60 діб, тобто до 12 січня.

До слова, 15 березня партія «Слуга народу» вигнала Дубінського зі своїх лав.