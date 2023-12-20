Суд продовжив запобіжний захід Тандиру

Олексія Тандира обвинувачують у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння 26 травня

Екссуддя перебуватиме під вартою без права на заставу до 17 лютого

Святошинський районний суд Києва продовжив запобіжний захід Олексію Тандиру. Про це повідомляє «Суспільне».

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Тандир перебуватиме під вартою без права на заставу до 17 лютого.

Екссуддю обвинувачують у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння 26 травня, внаслідок чого загинув військовий Національної гвардії Вадим Бондаренко.

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Нагадаємо, що 26 травня у Києві близько опівночі голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир за кермом автомобіля «Лексус» скоїв наїзд на військовослужбовця Національної гвардії України Вадима Бондаренка, який ніс службу на КПП при в'їзді до Києва. Нацгвардієць, який був родом із Черкащини й виховував трьох дітей, загинув.

Пізніше суддя Олексій Тандир замість сечі здав на аналіз воду й слину – так він намагався сфальсифікувати експертизу, щоб та не довела стану сп’яніння в момент збиття нацгвардійця Вадима Бондаренка.

Зауважимо, суддя Тандир, обвинувачений у вбивстві нацгвардійця, відписав майно дружині і розлучився з нею. Фактично він позбувся майна, про арешт якого просила родина загиблого нацгвардійця.