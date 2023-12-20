На Закарпатті чоловік став ухилянтом через алкозалежність: яке рішення ухвалив суд

Чоловіку призначили рік іспитового терміну замість 4 років позбавлення волі

На Закарпатті до іспитового терміну засудили чоловіка, який ухилився від мобілізації через те, що є алкозалежним і напився у день відправлення на службу. Про це йдеться у вироку Хустського районного суду Закарпатської області.

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За даними суду, чоловіка у січні 2023 року визнали придатним до служби в армії, після чого він отримав повістку, проте ухилився від мобілізації. Підозрюваний свою вину не визнав – чоловік заявив, що його примусово забрали до військкомату, де він пройшов ВЛК. Тоді йому вручили «бойову повістку», проте чоловік ухилився від мобілізації, бо був того дня нетверезим.

«Приблизно 19 чи 20 січня 2023 року, точно не пам`ятає якого дня, працівники знову забрали його з дому до військкомату, відвели у підвал, щоб не втік, де спричинили тілесні ушкодження, вибили зуби, після чого відвезли в лікарню, де йому зашили рани. В подальшому відправили в м. Ужгород до військової частини. Звідти його повернули до м. Хуст. Після цього його внесли в резерв, про що видали відповідну повістку. Протягом 2023 року він декілька разів з`являвся до військкомату, проте вже до жодної військової частини його не відправляли», – розповів підсудний.

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На суді працівники військкомату повідомили, що чоловіка справді визнали придатним та вручили йому повістку, проте він так і не з’явився для подальшого проходження служби. Одна із військових частин також надала письмове підтвердження про те, що вони відмовились брати чоловіка на службу.

Під час розгляду справи медики підтвердили, що у підозрюваного від 2015 року є алкогольна залежність і він стоїть на обліку у лікаря-нарколога. Хустська районна лікарня підтвердила, що підсудний «від 11.05.2023 року до 18.05.2023 року перебував на стаціонарному лікуванні у психіатричному відділенні – стан відміни алкоголю із судорогами».

Суд визнав чоловіка винним за ч.1 ст. 336 КК України та засудив до 4 років позбавлення волі, замінивши на 1 рік іспитового. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, Тячівський районний суд Закарпатської області визнав невинним та виправдав місцевого мешканця, бо військкомат допустив помилку у документі.

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Крім цього, переселенець із Харкова одержав три роки позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Під час воєнного стану чоловік увірив у Бога, але це не вплинуло на суворий вирок суду.

Раніше працівник Хотинської міської ради Чернівецької області отримав три роки позбавлення волі за ухилення від мобілізації. ВЛК виявила у чоловіка відсутність понад 10 зубів, але це, на думку лікаря, не є перепоною для військової служби.