Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

На Закарпатті чоловік став ухилянтом через алкозалежність: яке рішення ухвалив суд

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
На Закарпатті чоловік став ухилянтом через алкозалежність: яке рішення ухвалив суд
Підсудний ухилився від мобілізації, бо в день відправки на службу був нетверезим
фото з відкритих джерел

Чоловіку призначили рік іспитового терміну замість 4 років позбавлення волі

На Закарпатті до іспитового терміну засудили чоловіка, який ухилився від мобілізації через те, що є алкозалежним і напився у день відправлення на службу. Про це йдеться у вироку Хустського районного суду Закарпатської області.

За даними суду, чоловіка у січні 2023 року визнали придатним до служби в армії, після чого він отримав повістку, проте ухилився від мобілізації. Підозрюваний свою вину не визнав – чоловік заявив, що його примусово забрали до військкомату, де він пройшов ВЛК. Тоді йому вручили «бойову повістку», проте чоловік ухилився від мобілізації, бо був того дня нетверезим.

«Приблизно 19 чи 20 січня 2023 року, точно не пам`ятає якого дня, працівники знову забрали його з дому до військкомату, відвели у підвал, щоб не втік, де спричинили тілесні ушкодження, вибили зуби, після чого відвезли в лікарню, де йому зашили рани. В подальшому відправили в м. Ужгород до військової частини. Звідти його повернули до м. Хуст. Після цього його внесли в резерв, про що видали відповідну повістку. Протягом 2023 року він декілька разів з`являвся до військкомату, проте вже до жодної військової частини його не відправляли», – розповів підсудний.  

На суді працівники військкомату повідомили, що чоловіка справді визнали придатним та вручили йому повістку, проте він так і не з’явився для подальшого проходження служби. Одна із військових частин також надала письмове підтвердження про те, що вони відмовились брати чоловіка на службу.

На Закарпатті чоловік став ухилянтом через алкозалежність: яке рішення ухвалив суд фото 1

Під час розгляду справи медики підтвердили, що у підозрюваного від 2015 року є алкогольна залежність і він стоїть на обліку у лікаря-нарколога. Хустська районна лікарня підтвердила, що підсудний «від 11.05.2023 року до 18.05.2023 року перебував на стаціонарному лікуванні у психіатричному відділенні – стан відміни алкоголю із судорогами».

Суд визнав чоловіка винним за ч.1 ст. 336 КК України та засудив до 4 років позбавлення волі, замінивши на 1 рік іспитового. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, Тячівський районний суд Закарпатської області визнав невинним та виправдав місцевого мешканця, бо військкомат допустив помилку у документі.

Крім цього, переселенець із Харкова одержав три роки позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Під час воєнного стану чоловік увірив у Бога, але це не вплинуло на суворий вирок суду.

Раніше працівник Хотинської міської ради Чернівецької області отримав три роки позбавлення волі за ухилення від мобілізації. ВЛК виявила у чоловіка відсутність понад 10 зубів, але це, на думку лікаря, не є перепоною для військової служби.

Читайте також: «Мобілізація здорового глузду». Як карати ухилянтів і втікачів за кордон?
Теги: Закарпаття чоловік лікарня мобілізація вирок суд

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ми маємо достатні матеріальні ресурси та людський капітал для перемоги навіть у тривалій виснажливій війні
Наступний рік може бути найважчий у війні
4 грудня, 16:47
Вітер та мокрий сніг: прогноз погоди на 23 листопада
Вітер та мокрий сніг: прогноз погоди на 23 листопада
23 листопада, 05:50
Нардеп вважає, що новим військкомам потрібно не менше півроку, щоб зрозуміти, як потрібно працювати
Стало відомо, чому нові керівники військкоматів не виконують плани з мобілізації
27 листопада, 08:55
Іллю Киву заочно засудили до 14 років ув'язнення з конфіскацією майна у справі про держзраду
Львівський суд викликав мертвого Киву на засідання
Вчора, 15:40
Хірурги «Добробуту» за підтримки американського партнера вже виконали майже 1 тис. операцій
Найбільша приватна медична мережа поновлює безоплатну хірургію для поранених
Вчора, 12:34
Повісткам у «Дії» бути? Федоров зробив заяву
Повісткам у «Дії» бути? Федоров зробив заяву
18 грудня, 10:06
Олегу Тімченку обрано запобіжний захід у виді особистого зобов’язання
Загибель помічника Залужного: суд обрав запобіжний захід офіцеру Генштабу
11 грудня, 19:11
Суд виніс російським офіцерам порівняно м’який вирок
У Росії винесено перший вирок «за невідбиття раптового нападу України»
6 грудня, 07:53
Трамп не має права з'являтися у виборчому бюлетені через його роль «у підбурюванні насильства проти уряду США»
Суд штату Колорадо заборонив Трампу знову йти в президенти
Сьогодні, 06:28

Суспільство

Міноборони розповіло, скільки насправді ухилянтів в Україні
Міноборони розповіло, скільки насправді ухилянтів в Україні
Президент «Київміськбуду» Ігор Кушнір звільнився після аудиту в компанії
Президент «Київміськбуду» Ігор Кушнір звільнився після аудиту в компанії
На Закарпатті чоловік став ухилянтом через алкозалежність: яке рішення ухвалив суд
На Закарпатті чоловік став ухилянтом через алкозалежність: яке рішення ухвалив суд
Лікування грязями й «російською банею»: в Івано-Франківському медуніверситеті спалахнув скандал
Лікування грязями й «російською банею»: в Івано-Франківському медуніверситеті спалахнув скандал
Історик та науковець, який боронив Україну до останнього. Згадаймо Олександра Гонтаря
Історик та науковець, який боронив Україну до останнього. Згадаймо Олександра Гонтаря
25 грудня чи 7 січня? Стало відомо, коли українці святкуватимуть Різдво у 2023 році
25 грудня чи 7 січня? Стало відомо, коли українці святкуватимуть Різдво у 2023 році

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
70K
Кабмін готує масштабне нововведення для власників домашніх тварин
27K
Суддя Тандир, який збив нацгвардійця на блокпості, попросив відправити його у військо замість СІЗО
19K
Окупанти вигадали нову тактику розміщення своєї техніки
18K
Франція та Британія зробили заяву щодо допомоги України
17K
У Зеленського з'явилися два конкуренти: українці розповіли, кому довіряють найбільше
9635
Українці у Швейцарії: скільки біженців готові повернутись додому

Новини

Окупанти намагаються вибити ЗСУ із позицій на Херсонщині – Генштаб
Сьогодні, 07:37
Чергова російська атака, обстріли в Донецьку: головне за ніч
Сьогодні, 05:59
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 20 грудня
Сьогодні, 03:45
20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Окупанти активізували штурми на Запоріжжі – Генштаб
Вчора, 07:16
19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01

Прес-релізи

Як допомогти близьким адаптуватися після повернення з війни. Анонс майстер-класу
Як допомогти близьким адаптуватися після повернення з війни. Анонс майстер-класу
18 грудня, 14:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua