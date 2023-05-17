День боротьби з гомофобією: посольство США в Києві вивісило прапор ЛГБТ
17 травня 1990 року гомосексуальність виключили з переліку психічних хвороб
Міжнародний день боротьби з гомофобією, трансфобією та біфобією відзначається щорічно 17 травня з метою підтримки та захисту прав і гідності осіб, що належать до ЛГБТК+ спільноти. У честь цього дня посольство США у Києві вивісило прапор ЛГБТ спільноти в знак солідарності.
Ініціатором створення події стала канадська організація 2003 року, а влітку 2004 року французький діяч Луї-Жорж Тен звернувся до ООН з пропозицією встановити окремий святковий день. Тепер подія популярна в 130 країнах світу, зокрема і в Україні. Дату святкування обрали на честь виключення гомосексуальності з переліку психічних хвороб в 1990 році.
Гомофобія, трансфобія та біфобія проявляється через ворожість, ненависть, стигматизацію та насильство щодо представників ЛГБТК+ спільноти та може призвести до соціальної ізоляції, психологічного та фізичного насильства, а також порушення прав людини. У цей день наголошується на необхідності поваги до різноманіття, толерантності та рівноправ’я для всіх.
За даними соціологічної групи «Рейтинг», станом на 21 лютого 2023 року рівень толерантності в українському суспільстві під час війни підвищився: до ЛГБТ спільноти зросло позитивно-нейтральне ставлення з 53 до 64%.
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