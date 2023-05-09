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У Києві продають квартиру за понад 220 млн грн: який вигляд має помешкання

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
У Києві продають квартиру за понад 220 млн грн: який вигляд має помешкання
Як стверджує автор оголошення, за комуналку майбутньому власнику доведеться платити 2 тис. грн влітку та 7 тис. грн взимку
фото: dom.ria

Загальна площа житла становить 390 кв. м: пʼять кімнат, джакузі, домашній кінотеатр й барна стійка

У Києві продають 5-кімнатну квартиру за майже $6 млн (понад 220 млн грн). Загальна площа житла становить 390 кв. м. Як стверджує автор оголошення, за комуналку майбутньому власнику доведеться платити 2 тис. грн влітку та 7 тис. грн взимку, чого практично вистачило б для оренди 1-кімнатної квартири в столиці.

Оголошення про продаж розміщено на сайті DIM.RIA. За ним:

  • житлова площа квартири – 250 кв. м;
  • площа кухні – 25 кв. м;
  • поверх – 13/20;
  • висота стелі – 3 м;
  • район – Печерський.
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Помешкання у столиці за понад 220 млн грн
фото: dom.ria

«Вітальня, їдальня, кухня, три спальні зі своїми санвузлами, кабінет, чотири вбиральні, серверна кімната, балкон. Ремонт проводився під індивідуальне замовлення (малюнок на мармурі, паркет, люстри). По всьому периметру панелі з натурального дерева», – йдеться в оголошенні.

Житло оснащене домашнім кінотеатром, джакузі, системою очищення питної води, а також барною стійкою, вбудованою шафою-гардеробом, охоронною сигналізацією тощо.

Раніше повідомлялося, що найдорожчий у світі будинок із 40 спальнями виставили на продаж за $300 мільйонів. У помешканні 2,7 тис. кв. м житлової площі. Дозволити собі утримання цього будинку можуть лише близько 20 найбагатших сімей світу.

До слова, вартість квадратних метрів у столиці наразі у середньому на 20% нижча, ніж до – житло у Києві стало доступнішим: як змінилися ціни на нерухомість.

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Теги: Київ нерухомість житло квартира

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