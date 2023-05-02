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Вкрала 1,3 млн грн при купівлі генераторів: київська посадовиця постане перед судом

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Вкрала 1,3 млн грн при купівлі генераторів: київська посадовиця постане перед судом
Київська посадовиця завдала державі збитків на 1,3 млн грн
фото: Київська міська прокуратура

Генератори, які планували закупити для шкіл, закупили за дорожчою ціною

Посадовицю Голосіївської Районної державної адміністрації судитимуть за розкрадання 1,3 млн грн на закупівлях генераторів для навчальних закладів. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури. 

Згідно з даними слідства, Управління освіти Голосіївської РДА за результатами тендерної процедури уклало з підприємством договори на закупівлю генераторів, щоб забезпечити електроенергією укриття 17 навчальних закладів Голосіївського району з очікуваною вартістю понад 3,7 млн грн. При цьому, з метою безпідставного та незаконного отримання коштів з міського бюджету посадовці забезпечили перемогу в тендері підприємцю, який запропонував ціни значно вище ринкових, що призвело до безпідставного перерахування бюджетних коштів на суму понад 1,3 млн грн.

Обвинувальний акт відносно посадовиці скеровано до суду
Обвинувальний акт відносно посадовиці скеровано до суду
фото: Київська міська прокуратура

«На теперішній час обвинувальний акт відносно посадовиці Голосіївської РДА скеровано до Голосіївського районного суду м. Києва для розгляду по суті», – йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими Голосіївського управління поліції ГУНП в м. Києві за оперативного супроводження управління стратегічних розслідувань в місті Києві ДСР Нацполіції України.

Нагадаємо, що посадовець військової частини на Одещині відібрав у солдатів доплати на 600 тис. грн. Працівники ДБР задокументували понад 30 фактів вимагання та одержання посадовцем грошей з підлеглих. У разі відмови чоловік погрожував підлеглим проблеми з проходженням служби та навіть фізичною розправою.

Теги: Київ генератор

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