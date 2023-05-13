Нічна атака на Київ: іранські дрони знищено на підході до столиці

У столиці руйнувань та травмованих не зафіксовано

У ніч на 13 травня відбулася шоста повітряна атака на Київ від початку травня.

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Цього разу ворог здійснив напад, використовуючи виключно ударні дрони, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

«Під час останньої повітряної тривоги, яка в Києві тривала 2,5 години, в повітряному просторі в напрямку столиці були виявлені, попередньо, іранські баражуючі боєприпаси Shahed. Всі ворожі дрони, які рухалися курсом на Київ, успішно знищені!» – заявляє КМВА.

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У столиці руйнувань та травмованих не зафіксовано. Дані оперативного зведення оновлюються і уточнюються.

Нагадаємо, у ніч на 13 травня під час повітряної тривоги у Хмельницькій області прогриміли вибухи. Хмельницька обласна військова адміністрація повідомила про приліт по критичній інфраструктурі. Об'єкт знаходиться за межами населених пунктів.

У результаті ворожих обстрілів Хмельниччини тимчасово обмежено рух потягів у регіоні, частина поїздів вимушено прямуватиме об'їзним шляхом.

Повідомлялося, що Росія запустила дрони по північних регіонах, зокрема по Києву та Київській області.

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Також вибухи прогриміли в Миколаєві.