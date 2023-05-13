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Нічна атака на Київ: іранські дрони знищено на підході до столиці

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Нічна атака на Київ: іранські дрони знищено на підході до столиці
Росія атакувала Київ іранськими баражуючими боєприпасами Shahed
фото з відкритих джерел

У столиці руйнувань та травмованих не зафіксовано

У ніч на 13 травня відбулася шоста повітряна атака на Київ від початку травня.

Цього разу ворог здійснив напад, використовуючи виключно ударні дрони, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

«Під час останньої повітряної тривоги, яка в Києві тривала 2,5 години, в повітряному просторі в напрямку столиці були виявлені, попередньо, іранські баражуючі боєприпаси Shahed. Всі ворожі дрони, які рухалися курсом на Київ, успішно знищені!» – заявляє КМВА.

У столиці руйнувань та травмованих не зафіксовано. Дані оперативного зведення оновлюються і уточнюються.

Нагадаємо, у ніч на 13 травня під час повітряної тривоги у Хмельницькій області прогриміли вибухи. Хмельницька обласна військова адміністрація повідомила про приліт по критичній інфраструктурі. Об'єкт знаходиться за межами населених пунктів.

У результаті ворожих обстрілів Хмельниччини тимчасово обмежено рух потягів у регіоні, частина поїздів вимушено прямуватиме об'їзним шляхом.

Повідомлялося, що Росія запустила дрони по північних регіонах, зокрема по Києву та Київській області.

Також вибухи прогриміли в Миколаєві.

Теги: Київ тривога безпілотник росія війна окупанти

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