Депутат Київради підозрюється у використанні «липового» диплома про освіту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В одного з депутатів Київради виявлено підроблений диплом про вищу освіту

Прокуратура розслідує використання депутатом завідомо підроблених документів про здобуття ним вищої освіти

Депутат Київської міської ради підозрюється у використанні підробленого диплома про освіту.

«Прокурором Київської області повідомлено про підозру депутату Київської міської ради у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України (Використання завідомо підробленого документа)», - йдеться у повідомленні пресслужби прокуратури Київщини.

Установлено, що вказаний депутат Київської міської ради VIII скликання при працевлаштуванні на роботу до державних органів влади використав завідомо підроблені документи про здобуття ним вищої освіти в одному із вищих навчальних закладів.

На даний час досудове розслідування триває.

Прокуратура не називає ім'я депутата.

Нагадаємо, 31 серпня 2017 року керівнику апарату КМДА Володимиру Бондаренку було оголошено підозру за фактом використання завідомо підробленого документу, а саме диплому Львівського національного університету імені Івана Франка.

Кличко звільнив Бондаренка із посади глави апарату КМДА.

У жовтні 2017 року суд звільнив ексглаву апарату КМДА Володимира Бондаренка від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням терміну давності.