У «Київтеплоенерго» детективи проводять обшуки

Обшуки проводяться за результатами ревізії Держаудитслужби

Сьогодні, 23 лютого 2023 року, детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Києві та Київській області розпочали обшуки в головному офісі комунального підприємства «Київтеплоенерго». Підставою для обшуків стало частково задовільнене Солом’янським районним судом Києва клопотання детективів про обшуки на підприємстві у зв’язку з висновками ревізії Державної аудиторської служби України (ДАСУ). Про це повідомляє КП «Київтеплоенерго».

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«Нa початку поточного року КП «Київтеплоенерго» подало до суду на Держаудитслужбу через порушення під час проведення аудиту, необґрунтованість висновків та формальний підхід. Відповідне провадження розпочато в Київському окружному адміністративному суді. Комунальне підприємство вважає висновки аудиторів необґрунтованими, бо в їхній основі – не аналіз документації чи фактичної роботи, а суб’єктивні документально не підтверджені оцінки, взяті переважно з медіаджерел», – йдеться у повідомленні енергетиків.

Також повідомляється, що Держаудитслужба свідомо позбавила КП «Київтеплоенерго» можливості надати фахові пояснення та коментарі, чим грубо порушила порядок проведення державного фінансового контролю.

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«Враховуючи ігнорування усіх аргументів, що надало КП «Київтеплоенерго», та порушення, об’єктивну та неупереджену перевірку Держаудитслужба перетворила на свідому спробу дискредитувати роботу багатотисячного колективу», – додає у повідомленні комунальне підприємство.

Енергетики зазначають, що КП «Київтеплоенерго» не перешкоджає обшукам, добровільно надає детективам БЕБ запитувану інформацію та документи. А свої права на фахові обґрунтовані та неупереджені висновки ревізії комунальне підприємство відстоюватиме у судовому порядку.

До слова, комунальники Святошинського району проводять ремонт тепломережі на проспекті Леся Кубаса.