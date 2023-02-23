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У «Київтеплоенерго» детективи проводять обшуки

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
У «Київтеплоенерго» детективи проводять обшуки
Детективи Бюро економічної безпеки «завітали» до столичних енергетиків

Обшуки проводяться за результатами ревізії Держаудитслужби

Сьогодні, 23 лютого 2023 року, детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Києві та Київській області розпочали обшуки в головному офісі комунального підприємства «Київтеплоенерго». Підставою для обшуків стало частково задовільнене Солом’янським районним судом Києва клопотання детективів про обшуки на підприємстві у зв’язку з висновками ревізії Державної аудиторської служби України (ДАСУ). Про це повідомляє КП «Київтеплоенерго».

«Нa початку поточного року КП «Київтеплоенерго» подало до суду на Держаудитслужбу через порушення під час проведення аудиту, необґрунтованість висновків та формальний підхід. Відповідне провадження розпочато в Київському окружному адміністративному суді. Комунальне підприємство вважає висновки аудиторів необґрунтованими, бо в їхній основі – не аналіз документації чи фактичної роботи, а суб’єктивні документально не підтверджені оцінки, взяті переважно з медіаджерел», – йдеться у повідомленні енергетиків.

Також повідомляється, що Держаудитслужба свідомо позбавила КП «Київтеплоенерго» можливості надати фахові пояснення та коментарі, чим грубо порушила порядок проведення державного фінансового контролю.

«Враховуючи ігнорування усіх аргументів, що надало КП «Київтеплоенерго», та порушення, об’єктивну та неупереджену перевірку Держаудитслужба перетворила на свідому спробу дискредитувати роботу багатотисячного колективу», – додає у повідомленні комунальне підприємство.

Енергетики зазначають, що КП «Київтеплоенерго» не перешкоджає обшукам, добровільно надає детективам БЕБ запитувану інформацію та документи. А свої права на фахові обґрунтовані та неупереджені висновки ревізії комунальне підприємство відстоюватиме у судовому порядку.

До слова, комунальники Святошинського району проводять ремонт тепломережі на проспекті Леся Кубаса.

Теги: обшук аудит Київтеплоенерго

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