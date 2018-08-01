Державі повернуто лісову ділянку під Києвом, яку незаконно віддали під будівництво



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Громадянину було незаконно відведено земельну ділянку вартістю майже 1,5 млн грн за рахунок земель лісового фонду на території Броварського району

До державної власності реально повернуто лісову ділянку на території Броварського району Київщини з незаконного володіння громадянина вартістю майже 1,5 млн грн.. Про це повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

«Установлено, що в грудні 2012 року рішенням Рожнівської сільської ради відведено у приватну власність громадянину для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд земельну ділянку вартістю майже 1,5 млн грн за рахунок земель лісового фонду на території Броварського району», - йдеться в повідомленні.

Втім, відведення вказаної земельної ділянки відбулося з порушенням вимог земельного та лісового законодавства без зміни її цільового призначення, оскільки остання відноситься до земель державної власності лісогосподарського призначення, використовується державним підприємством «Вищедубечанське лісове господарство» для ведення лісового господарства та підприємство як землекористувач згоду на припинення права користування нею не надавало.

Реагуючи на порушення, Броварською місцевою прокуратурою до суду пред’явлено позов про визнання недійсним рішення Рожнівської сільської ради, скасування рішення про реєстрацію та витребування земельної ділянки лісогосподарського призначення з чужого незаконного володіння на користь держави в особі ДП «Вищедубечанське лісове господарство».

З огляду на викладене, суд погодився з доводами позову прокуратури, що передача спірної земельної ділянки відбулась з порушенням вимог чинного законодавства.

«Позов місцевої прокуратури задоволено в повному обсязі. Наразі реально повернуто в державну власність земельну ділянку лісового фонду вартістю майже 1,5 млн грн на території Броварського району», - зазначили у прокуратурі.