Столична влада відстоюватиме в судах пішохідну зону на Подолі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На Контрактові площі створено пішохідну зону понад два роки тому

У КМДА запевняють, що кияни та гості міста задоволені режимом роботи Контрактової площі і вулиці Сагайдачного у пішохідному форматі

Київська влада відстоюватиме пішохідну зону на Контрактовій площі та вулиці Сагайдачного та працюватиме над тим, щоб територія надалі розвивалася. Про це повідомив виконувач обов’язків першого заступника голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський.

«Розпорядження КМДА про обмеження руху транспорту на вулиці Сагайдачного та Контрактовій площі та створення пішохідної зони, яке було прийнято більше двох років, продемонструвало, що таке рішення правильне. Кияни та гості міста задоволені режимом роботи Контрактової площі і вулиці Сагайдачного у пішохідному форматі. Позов про скасування розпорядження КМДА подали шість людей. У рішенні Окружного адміністративного суду, про яке ми дізналися із засобів масової інформації, йдеться про порушення прав цих осіб і створення їм якихось перешкод. Ми не розуміємо, про які перешкоди для шести людей йдеться, і не відмовляємося від прийнятого раніше розпорядження», – зазначив Мондриївський.

Він зауважив, що незалежно від рішення суду, місто працюватиме над розвитком центральної частини міста, покращення її туристичної привабливості для створення комфортних умов відпочинку киян та гостей міста.

«Наступного тижня можна буде подивитися, як відновлено вул. Покровську, Андріївський узвіз. Алея Художників, Володимирська гірка, Контрактова площа – це все територія великої туристичної зони. Ми працюємо над тим, щоб наступного року розпочати реконструкцію Контрактової площі та Сагайдачного і зробити це місце ще більш привабливим», – зауважив Мондриївський.

Зазначимо, що рішення суду законної сили не набрало. Місто з ним не погоджується і буде оскаржувати до апеляційної інстанції.

Як повідомлялося, Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправним та скасував розпорядження Київської міської державної адміністрації про внесення змін до розпорядження КМДА від 05.08.2016 № 648 «Про обмеження руху транспортних засобів по вул. Петра Сагайдачного у вихідні та святкові і неробочі дні релігійних свят» від 28 липня 2017 року № 912.