Суд визнав незаконною пішохідну зону на Подолі



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Із серпня 2017 року вулиця Сагайдачного стала пішохідною зоною

Столична влада зробила Контрактову площу і вулицю Сагайдачного пішохідною зоною

Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправним та скасував розпорядження Київської міської державної адміністрації про внесення змін до розпорядження КМДА від 05.08.2016 № 648 «Про обмеження руху транспортних засобів по вул. Петра Сагайдачного у вихідні та святкові і неробочі дні релігійних свят» від 28 липня 2017 року № 912. Про це свідчить рішення суду від 18 травня 2020 року.

Відповідно до вказаного розпорядження, впроваджено на постійній основі:

пішохідну зону на Контрактовій площі та по вул. Петра Сагайдачного до вул. Андріївської із забороною на них руху транспортних засобів та встановлення фізичних перешкод;

односторонній рух по: вул. Братській від вул. Андріївської до вул. Іллінської; вул. Покровській від будинку №8 на Контрактовій площі до вул. Андріївської; вул. Іллінській від вул. Братської до Контрактової площі; Контрактовій площі від вул. Іллінської до вул. Григорія Сковороди.

Суд проаналізував законодавство, чинне на момент прийняття вказаного рішення КМДА, і дійшов висновку, що органи місцевого самоврядування мають право лише тимчасово обмежувати рух транспортних засобів на вулицях при проведенні ремонтних та інших робіт або проведенні народних гулянь та інших масових заходах.

Як зазначив суд, можливість встановлення повної заборони транспортних засобів на вулицях передбачена лише для окремої категорії транспортних засобів та у виключних випадках. Повноваження органів місцевого самоврядування на повну безстрокову заборону руху транспортних засобів на вулицях законодавством не передбачена, резюмував суд.

Крім того, суд звернув увагу, що розпорядження КМДА від 28.07.2017 № 912 прийнято без участі зацікавлених осіб, інтереси яких так чи інакше порушує це розпорядження. Суд нагадав, що зміни до Генплану можуть вноситися не частіше, ніж один раз на п’ять років. І вони неможливі без проведення громадського обговорення. Чинний Генплан Києва не передбачав створення пішохідної зони на місці існуючої дороги для руху транспортних засобів по вул. П. Сагайдачного та відповідного одностороннього руху по зазначених у розпорядженні від 28.07.2017 вулицям. Суд вказав, що не отримав докази проведення громадських слухань відносно внесення змін до Генплану Києва стосовно створення пішохідної зони на вул. П. Сагайдачного.

Таким чином, суд дійшов до висновку, що розпорядження КМДА від 28 липня 2017 року № 912 суперечить інтересам територіальної громади міста, не сприяє забезпеченню безперервних, безпечних, економічних та зручних умов руху транспортних засобів і пішоходів вулицями і дорогами міста, порушує вимоги пожежної безпеки, прийнято адміністрацією поза межами повноважень передбачених законами «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про автомобільні дороги», та в порушення вимог статті 21 закону «Про регулювання містобудівної діяльності», а тому підлягає скасуванню.

Позов про скасування розпорядження КМДА від 28.07.2017 № 912 подали 6 фізичних осіб.

Джерело: Наші гроші