Помилилися квартирою. Кличко висміяв заяву силовиків

Мер Києва Віталій Кличко попереджає, що за незаконні дії і їх режисерам, і виконавцям доведеться відповідати за законом

Безпрецедентний тиск на міську владу триває, заявив Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявляє, що «детективні» події навколо міської влади розгортаються дедалі абсурдніше. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, коментуючи дії правоохоронців сьогодні вранці в під’їзді його будинку.

«Сьогодні вранці, десь, 7 годині, коли я пішов на тренування, в під’їзд зайшла група озброєних і в шоломах правоохоронців, які перебували там поки я тренувався. Коли я прийшов додому, підіймаючись сходами, побачив групу правоохоронців... На моє питання що відбувається, вони відповіли, що прийшли, нібито, в квартиру двома поверхами нижче моєї. Начебто, ця квартира здається і в них питання до орендарів», – повідомив мер.

Але, за словами Кличка, камера, встановлена на поверсі, де він мешкає, зафіксувала, що силовики стукали в двері його квартири. «Помилка? Я не думаю», – зазначив мер.

«Безпрецедентний тиск на міську владу триває, такого не було навіть за часів Януковича. І за такі незаконні дії і їх режисерам, і виконавцям доведеться відповідати за законом!» – заявив Кличко.

Як повідомляв «Главком», сьогодні вранці до будинку Кличка прибули озброєні і в повній екіпіровці правоохоронці.

Силовики розповіли Кличку, що перебувають у будинку через кримінальне провадження, що стосується сусідів мера.

Нагадаємо, минулого тижня на низці комунальних підприємств та департаментів Київської міської державної адміністрації пройшли обшуки.

13 травня прокуратура підбила підсумки масових обшуків у Києві.

Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах і в департаментах КМДА тиском на столичну владу і придушенням місцевого самоврядування, а також особистим тиском на нього.

За інформацією Кличка, наради щодо обшуків проводились в Офісі президента, де поставили чітке завдання.

Також мер вимагає від правоохоронних органів звіт про статус справ, щодо яких Київська міська держадміністрація передавала матеріали за результатами внутрішніх аудитів.

Радник керівника Офісу президента з антикризових комунікацій Михайло Подоляк відреагував на заяву мера Києва Віталія Кличка про політичний тиск на місцеве самоврядування з боку влади.