СБУ оприлюднила свою версію того, що шукали в будинку Кличка

СБУ провела обшуки в будинку на вул. Богдана Хмельницького в Києві

У СБУ розповіли про спецоперацію відразу в кількох областях України

Обшуки в будинку, де проживає мер Києва Віталій Кличко, відбувалися у справі викриття масштабної схеми контрабанди пального в Україну. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

Так, Служба безпеки України задокументувала і припинила протиправну діяльність групи осіб. Ділки нелегально імпортували в Україну великі партії пального з Республіки Білорусь та РФ.

Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники постачали продукцію на адресу низки комерційних структур. Для уникнення сплати митних зборів та акцизного податку вони у документації штучно знижували вміст метилового спирту у продукції. Дії організаторів завдали державному бюджету збитки в особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування задокументовано, що менеджмент комерційних структур протягом 2020-2021 років реалізовував імпортовану продукцію підприємствам із ознаками «ризиковості». За попередніми даними, незаконно імпортовано продукції на понад 100 млн грн.

Ці суб’єкти господарювання не мають виробничих потужностей і не знаходяться за адресами реєстрації. До того ж засновником, директором і бухгалтером виступає одна особа.

Фактично імпортований товар в Україні організатори переробляли на нелегальних міні-НПЗ у сурогатні паливо-мастильні матеріали. Потім реалізовували за готівку без оформлення бухгалтерських документів.

У ході проведення обшуків на території Київської, Чернігівської та Луганської областей правоохоронці вилучили:

тіньову документацію;

печатки 300 фіктивних підприємств;

засоби зв’язку та комп’ютерну техніку;

банківські картки та велику суму готівки;

обладнання для нелегального виготовлення паливо-мастильних матеріалів;

метиловий спирт, хімічні добавки та готовий сурогат загальним об’ємом понад 1 тис. тонн.

У ході обшуку в будинку на вул. Богдана Хмельницького в Києві, де проживає Кличко, було виявлено та вилучено:

документацію та печатки 68 юридичних осіб;

фінансово-господарську документацію задіяних у протиправній схемі СПД;

ноутбуки, електронну техніку,

необліковані кошти.

Триває досудове слідство за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Операцію проводило Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України спільно з УСБУ в м. Києві та Київській області та Головним управлінням боротьби з фінансовими злочинами ДФС України під процесуальним керівництвом прокуратури м. Києва.

Як повідомляв «Главком», сьогодні вранці до будинку Кличка прибули озброєні і в повній екіпіровці правоохоронці.

Силовики розповіли Кличку, що перебувають у будинку через кримінальне провадження, що стосується сусідів мера.

Згодом Кличко зробив заяву щодо «детективних» подій навколо міської влади.

Нагадаємо, минулого тижня на низці комунальних підприємств та департаментів Київської міської державної адміністрації пройшли обшуки.

13 травня прокуратура підбила підсумки масових обшуків у Києві.

Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах і в департаментах КМДА тиском на столичну владу і придушенням місцевого самоврядування, а також особистим тиском на нього.

За інформацією Кличка, наради щодо обшуків проводились в Офісі президента, де поставили чітке завдання.

Також мер вимагає від правоохоронних органів звіт про статус справ, щодо яких Київська міська держадміністрація передавала матеріали за результатами внутрішніх аудитів.

Радник керівника Офісу президента з антикризових комунікацій Михайло Подоляк відреагував на заяву мера Києва Віталія Кличка про політичний тиск на місцеве самоврядування з боку влади.