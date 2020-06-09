Дитячий садок в Ірпені закрили на карантин через коронавірус



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В Ірпені на карантин закрили дитячий садок «Казка»

На коронавірус захворіла працівниця закладу

В Ірпені (Київська область) зафіксували інфікування коронавірусом працівника місцевого дитячого садочку. Заклад вирішили закрити на карантин.

Про це заявив заступник міського голови Олександр Маркушин на своїй сторінці в Facebook.

За даними Маркушина, коронавірус виявили у дитсадку «Казка».

Хвора працівниця з дітьми не контактувала, оскільки востаннє була в закладі ще до його відкриття, після чого пішла на лікарняний.

У закладі проведуть дезінфекцію, а всі контактні особи пройдуть перевірку на коронавірус методом ПЛР-дослідження.

Нагадаємо, у Ківерцівському районі Волинської області в психіатричній лікарні селища Олик розростається спалах коронавірусу. Крім півсотні інфікованих пацієнтів, коронавірусну інфекцію також знайшли у 24 медиків психлікарні.

До слова, 6 червня, у селі Чорнівка, що на Буковині, усі тести на коронавірус, які зробили напередодні, виявились позитивними.

Коронавірус в Україні

Всього 27856

Хворіють 14634

Одужали 12412

Померли 810

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Станом на ранок 9 червня в Україні зафіксовано вже 27856 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19, добовий приріст - 394 нових інфікованих. Померло за минулу добу 13 хворих на коронавірус.