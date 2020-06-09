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    Дитячий садок в Ірпені закрили на карантин через коронавірус

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    В Ірпені на карантин закрили дитячий садок&nbsp;&laquo;Казка&raquo; - Дитячий садок в Ірпені закрили на карантин через коронавірус
    В Ірпені на карантин закрили дитячий садок «Казка»

    На коронавірус захворіла працівниця закладу

    В Ірпені (Київська область) зафіксували інфікування коронавірусом працівника місцевого дитячого садочку. Заклад вирішили закрити на карантин.

    Про це заявив заступник міського голови Олександр Маркушин на своїй сторінці в Facebook.

    За даними Маркушина, коронавірус виявили у дитсадку «Казка».

    Хвора працівниця з дітьми не контактувала, оскільки востаннє була в закладі ще до його відкриття, після чого пішла на лікарняний.

    У закладі проведуть дезінфекцію, а всі контактні особи пройдуть перевірку на коронавірус методом ПЛР-дослідження.

    Нагадаємо, у Ківерцівському районі Волинської області в психіатричній лікарні селища Олик розростається спалах коронавірусу. Крім півсотні інфікованих пацієнтів, коронавірусну інфекцію також знайшли у 24 медиків психлікарні.

    До слова, 6 червня, у селі Чорнівка, що на Буковині, усі тести на коронавірус, які зробили напередодні, виявились позитивними. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      27856
    • Хворіють
      14634
    • Одужали
      12412
    • Померли
      810

    Станом на ранок 9 червня в Україні зафіксовано вже 27856 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19, добовий приріст - 394 нових інфікованих. Померло за минулу добу 13 хворих на коронавірус. 

    Київщина хвороби карантин коронавірус
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