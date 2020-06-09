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    Оголошено підозру ще одному організатору стрілянини в Броварах (фото, відео)

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    Обшуки проводилися за місцями можливого проживання організаторів та учасників стрілянини у Броварах - Оголошено підозру ще одному організатору стрілянини в Броварах (фото, відео)
    Обшуки проводилися за місцями можливого проживання організаторів та учасників стрілянини у Броварах
    Фото: Нацполіція

    В організаторів угруповання, члени якого забезпечували так званий «дах» нелегальним перевізникам, поліцейські провели обшуки

    У вівторок, 9 червня, вранці оперативники Управління стратегічних розслідувань в Київській області, слідчі слідчого управління обласної поліції спільно з прокуратурою та полком особливого призначення одночасно розпочали проведення санкціонованих обшуків. Заходи проводилися за місцями можливого проживання організаторів та учасників стрілянини у Броварах, а також в офісних приміщеннях.

    Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

    За результатами слідчих дій правоохоронці вилучили різну зброю, набої різного калібру, ножі, «чорнові» записи.

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    Оголошено підозру ще одному організатору стрілянини в Броварах (фото, відео)
    Оголошено підозру ще одному організатору стрілянини в Броварах (фото, відео)
    Оголошено підозру ще одному організатору стрілянини в Броварах (фото, відео)
    Оголошено підозру ще одному організатору стрілянини в Броварах (фото, відео)
    Оголошено підозру ще одному організатору стрілянини в Броварах (фото, відео)
    Оголошено підозру ще одному організатору стрілянини в Броварах (фото, відео)

    Наразі одному з організаторів заочно повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

    Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до семи років.

    Слідчі дії тривають.

    Нагадаємо, вранці 29 травня у Броварах між житловими будинками сталася стрілянина між двома угрупованнями через перерозподіл пасажиропотоку. Тоді на місці працівники поліції затримали 11 учасників інциденту. Під час подальших оперативно-розшукових заходів затримано ще 17 правопорушників. Особи ще 39-х встановлені.

    2 червня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у Києві, Броварах та Ірпені затримали ще 13 людей на чолі з кримінальним авторитетом Віха (Журавель).

    5 червня під час звіту у Верховній Раді Арсен Аваков заявив, що встановлено 67 учасників перестрілки в Броварах.

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