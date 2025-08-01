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Дівчинка, яку викинуло вибуховою хвилею з девятого поверху, втратила батьків

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Дівчинка, яку викинуло вибуховою хвилею з девятого поверху, втратила батьків
Всі пошуково-рятувальні роботи у Києві завершені...
фото: Володимир Зеленський, Facebook

Історія Вероніки, яка дивом вижила під час атаки, сколихнула мережі

Батьки Вероніки зі Святошинського району Києва, яка вчора дивом вижила під час ракетної атаки РФ, загинули. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Київ24».

Вчора історія киянки Вероніки, яку під час атаки РФ вибуховою хвилею викинуло з квартири на дев'ятому поверсі, після чого вона вижила, висвітлювалася у ЗМІ. У дівчини зламана нога та вибитий зуб. Спілкуючись з пресою, українка зазначила, що не знає, де її батько та мама.

Дівчина отримала перелом ноги та пошкоджений зуб
Дівчина отримала перелом ноги та пошкоджений зуб
скриншот

Сьогодні з'ясувалося, що Вероніка залишилась сиротою. Її батьків вчора вбила Росія.

Жінка, яка прийшла вшанувати пам'ять загиблих біля будинку у Святошинському районі, де жила сім’я Вероніки, розповіла журналістам ТК «Київ24», що родина тримала невеликий магазин на ринку «Дніпро». Вероніці пощастило вижити. З сім’ї залишилась вона одна.

Нагадаємо, у ніч на 31 липня російська окупаційна армія вчергове атакувала Київ. Масована комбінована атака росіян тієї ночі забрала життя щонайменше 31 людини, ще 159 отримали поранення. У Києві тривають аварійно-відновлювальні роботи на локаціях, які постраждали від учорашньої атаки. Водночас всі пошуково-рятувальні роботи завершені

Теги: Київ обстріл росія поранення українка батько

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