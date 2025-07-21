Голова МЗС Франції по прибуттю в Київ відразу поїхав на постраждалу від обстрілу Лук’янівку
Барро акцентував увагу, що масований обстріл стався після того, як президент Зеленський заявив про готовність нових переговорів з Москвою
Міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро у понеділок вранці одразу по приїзду відвідав місця, які зазнали влучань унаслідок ворожої атаки цієї ночі по Києву, у районі Лук’янівки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укрінформ».
Він акцентував увагу, що масований обстріл стався після того, як президент Зеленський заявив про готовність нових переговорів з Москвою.
«Працівники нашого посольства, як і всі мешканці Києва, змушені були з 3-ї до 5-ї години ранку йти в укриття. Укриття, які самі вже не є зовсім безпечними, оскільки станція метро, що знаходиться біля мене і служить укриттям для мешканців Києва, стала мішенню атаки. Це сталося в той час, коли в суботу вранці президент Зеленський заявив про готовність України вступити в нові переговори з Росією», – сказав Барро.
Французький міністр додав, що це була серія смертельних атак, від яких постраждали будинки, дитячі садки та супермаркети, є загиблі та поранені.
«Саме тому пакет масових санкцій, який ми ухвалили на рівні Європи минулого четверга, є важливим для посилення тиску на Володимира Путіна, для підвищення ціни цієї неймовірної війни, і для того, щоб змусити його припинити вогонь і вступити в переговори, що приведуть до справедливого та тривалого миру», – наголосив він.
Нагадаємо, у ніч на 21 липня повітряна тривога у києві тривала вісім годин. Внаслідок чого загинула людина, є пошкодження у кількох районах столиці також пошкоджено станцію метро «Лукʼянівська».
Через нічний обстріл столиці рух окремих маршрутів тимчасово змінений.