Голова МЗС Франції по прибуттю в Київ відразу поїхав на постраждалу від обстрілу Лук’янівку

Барро акцентував увагу, що масований обстріл стався після того, як президент Зеленський заявив про готовність нових переговорів з Москвою

Міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро у понеділок вранці одразу по приїзду відвідав місця, які зазнали влучань унаслідок ворожої атаки цієї ночі по Києву, у районі Лук’янівки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укрінформ».

Він акцентував увагу, що масований обстріл стався після того, як президент Зеленський заявив про готовність нових переговорів з Москвою.

Міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро у понеділок вранці одразу відвідав місця, які зазнали влучань унаслідок ворожої атаки цієї ночі по Києву фото: МЗС Франції

«Працівники нашого посольства, як і всі мешканці Києва, змушені були з 3-ї до 5-ї години ранку йти в укриття. Укриття, які самі вже не є зовсім безпечними, оскільки станція метро, що знаходиться біля мене і служить укриттям для мешканців Києва, стала мішенню атаки. Це сталося в той час, коли в суботу вранці президент Зеленський заявив про готовність України вступити в нові переговори з Росією», – сказав Барро.

На Лук’янівці триває ліквідація наслідків нічного обстрілу фото: МЗС Франції

Французький міністр додав, що це була серія смертельних атак, від яких постраждали будинки, дитячі садки та супермаркети, є загиблі та поранені.

Барро акцентував увагу, що масований обстріл стався після того, як президент Зеленський заявив про готовність нових переговорів з Москвою фото: МЗС Франції

«Саме тому пакет масових санкцій, який ми ухвалили на рівні Європи минулого четверга, є важливим для посилення тиску на Володимира Путіна, для підвищення ціни цієї неймовірної війни, і для того, щоб змусити його припинити вогонь і вступити в переговори, що приведуть до справедливого та тривалого миру», – наголосив він.

Нагадаємо, у ніч на 21 липня повітряна тривога у києві тривала вісім годин. Внаслідок чого загинула людина, є пошкодження у кількох районах столиці також пошкоджено станцію метро «Лукʼянівська».

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Через нічний обстріл столиці рух окремих маршрутів тимчасово змінений.