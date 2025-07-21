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Росія атакувала Україну безпілотниками: головне за ніч

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія атакувала Україну безпілотниками: головне за ніч
Київ під час російської атаки
фото: glavcom.ua

У Києві внаслідок ворожої атаки відомо про одного загиблого

Росія масовано атакувала Україну, під удар потрапив Київ, там виниклі пожежі, Харків також постраждав від ворожої атаки, у Росії лунали вибухи, там є пошкодження залізниці. «Главком» зібрав головні події ночі проти 21 липня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Атака на Київ 

У ніч на 21 липня російські війська здійснили масовану атаку дронами на Київ. У столиці зафіксовано перші наслідки обстрілу. Про це повідомляє начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Близько 01:33 у місті пролунали вибухи. Станом на 01:52 підтверджено пошкодження у Дарницькому районі.

«У Дарницькому районі внаслідок атаки сталося займання даху нежитлової будівлі. Деталі з’ясовуються», –повідомив Ткаченко.

«Виклик медиків  у Дарницький та Дніпровський райони. Бригади прямують», – написав мер столиці Віталій Кличко.

У Дніпровському районі горять кіоски. Медики на місці. Постраждалих наразі не виявили. Також виклик медиків у Шевченківський район. Там, попередньо, пожежа.

Також бригада швидкої виїхала на виклик у Соломʼянський район. Попередньо – падіння уламків.

Наразі відомо, що у Шевченківському районі пожежа в житловому будинку. У Соломʼянському – палає нежитлова будівля. У Дніпровському районі горять кіоски та займання на даху житлового  будинку. А також – на території дитсадка. У Дарницькому – попередньо кілька займань.

Росія вдарила по Харкову 

У ніч на 21 липня російська окупаційна армія атакувала Харків безпілотниками. Про це повідомляє мер міста Ігор Терехов.

За інформацією Терехова, ворог здійснив 12 ударів по Харкову цієї ночі. Один із прильотів біля  агатоквартирного житлового будинку у Київському районі. Є пожежа неподалік будівлі, постраждалих немає.

По локації одного з прильотів – вибиті вікна в одному з ЖК, пошкоджені дорога, трамвайні рейки та електродроти.  

Вибухи у Росії

У селищі Каменоломні Ростовської області сталася атака безпілотників по залізничній інфраструктурі, яка використовується для постачання російської армії у війні проти України. Про це повідомляє губернатор регіону Юрій Слюсар.

У Каменоломнях, за словами губернатора, внаслідок падіння уламків одного з безпілотників спалахнув дах будівель залізничного вокзалу. З диспетчерського пункту евакуювали трьох працівників. За попередніми даними, постраждалих немає.

Російські медіа підтвердили пошкодження вокзалу. Зазначається, що місцева ділянка залізниці активно використовується для транспортування військових вантажів до зони бойових дій в Україні.

Трамп незадоволений Нетаньягу

Адміністрація президента США Дональда Трампа все більше втрачає довіру до прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, дії якого у Вашингтоні починають вважати непередбачуваними та такими, що створюють ризики для американської дипломатії. За даними шести високопосадовців США, попри укладене за посередництва Вашингтона припинення вогню в Сирії, загальна ситуація на Близькому Сході викликає в американського керівництва дедалі більшу тривогу. 

Один з представників Білого дому охарактеризував поведінку Нетаньягу як «божевільну», зазначивши, що ізраїльський лідер постійно організовує бомбардування, що, на думку посадовця, може зруйнувати зусилля Трампа на регіональному рівні.

Ще один чиновник згадав про інцидент, коли ізраїльські військові вдарили по християнській церкві в Газі – це змусило Трампа особисто подзвонити до Нетаньягу та зажадати пояснень.

Теги: Харків вибух росія Київ США Дональд Трамп Беньямін Нетаньягу безпілотник

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