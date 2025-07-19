Суд відмовився арештувати приміщення сумнівного клубу у центрі Києва: будинок пов'язують з Кличком

Київський суд відмовився арештовувати приміщення, пов'язане з «будинком розпусти» Tootsie

Соломʼянський районний суд Києва відмовив прокурору в арешті будівлі за адресою вулиця Богдана Хмельницького, 30/10, де, як підозрюється, функціонує нічний клуб «Tootsie». Адміністратори закладу підозрюються у тому, що спільно з іншими невстановленими особами забезпечували там зайняття проституцією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Судовий репортер.

Згідно з ухвалою суду від 23 червня, Головне управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області розслідує діяльність клубу «Tootsie».

За даними правоохоронців, відвідувачам спочатку надавалися послуги стриптизу, а потім адміністратори пропонували додаткові послуги сексуального характеру, включно з можливістю «доставки дівчини» за адресою клієнта або «приватних танців» в окремих кімнатах клубу. Дуже часто для цих цілей використовувався готель «7 Sky». Задокументовано близько 10 випадків проституції у період жовтня 2023 – квітня 2025 року, вартість послуги становила від 12 тис до 16 500 грн.

фото: поліція Київщини

У січні 2025 року клуб «Tootsie» обшукали. Поліція повідомляла про встановлення організаторів та учасників злочинної групи, які займалися торгівлею людьми та охороною «клубу». Двоє з них – іноземці, які раніше вже відбували покарання за аналогічні злочини. За даними правоохоронців, під приводом роботи танцівницями жінок примушували до надання сексуальних послуг під загрозами, а в закладі працювало понад 30 жінок.

фото: поліція Київщини

Попри кримінальну справу, діяльність закладу не припинилася, і 10 квітня клуб обшукали повторно. Слідчий визнав приміщення речовим доказом, а прокурор просив суд арештувати його та передати Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

Проте суд визнав клопотання прокурора необґрунтованим і відмовив у його задоволенні. Однією з причин стала відсутність у матеріалах справи інформації про будь-які договірні відносини щодо оренди чи суборенди між власником ПрАТ «Театральне» і ТОВ «Фортунелла», що веде діяльність нічного клубу.

ПрАТ «Театральне» стверджує, що приміщення не передавалося нікому і використовується виключно у власній господарській діяльності. Представник компанії в суді повідомив, що нічний клуб «Tootsie» ніколи фактично не займав його приміщення і розташований поруч в іншій частині будівлі.

Приміщення за адресою вулиця Богдана Хмельницького (літ. А) №№ 19, 28, 29, 30, 31, 32 площею 1244 кв.м. належить ПрАТ «Театральне». За даними Youcontrol, Володимир Кличко, молодший брат мера Києва Віталія Кличка, є контролером ПрАТ «Театральне» з 39,5 % акцій. Понад 33% акцій зареєстровані на батьків колишнього нардепа від «Європейської солідарності» Артура Палатного – Леоніда і Лідію Палатних.

Цікаво, що у 2020 році торгову марку «Tootsie» зареєструвало ТОВ «Діско-Денс» Людмили Гаврилюк. У 2018 році нардеп Палатний декларував придбання у Людмили Гаврилюк автомобіля Toyota Land Cruiser. З 2022 року «Діско-Денс» перестало подавати податкові декларації, компанію продали, а торгову марку «Tootsie» переоформили на ТОВ «Фортунелла», власницею якої є та ж Людмила Гаврилюк.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко 16 липня отримав 7,47 млн грн роялті за участь у створенні документального фільму про історію братів Кличків під час війни в Україні.