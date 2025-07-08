Суд повернув у комунальну власність незаконно приватизовані підвали в історичній частині Подолу

Підвальні приміщення загальною площею 186,2 кв.м неодноразово перепродавались, а останньою їх власницею стала мешканка Київщини

За позовом Подільської окружної прокуратури міста Києва суд ухвалив рішення про витребування приміщення на вул. Нижній Вал. Йдеться про одне з приміщень у будинку, що належить до об’єктів комунальної власності, але яке було незаконно приватизоване на підставі фальшивих документів. Вартість майна – 5 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

«Рішенням Брянківського міського суду Луганської області визнано право власності на нього за приватним підприємством. Надалі, ухвалою цього ж суду вказане рішення скасовано оскільки суд ухвалив його на підставі неправдивих відомостей. Попри це, державний реєстратор все ж зареєстрував право власності на цю нерухомість за приватним підприємством», – сказано у прокурорському релізі про історію одного з підвалів столичного Подолу.

Підвальні приміщення загальною площею 186,2 кв.м неодноразово перепродавались, а останньою їх власницею стала мешканка Київщини фото: Київська міська прокуратура/Facebook

За даними прокуратури, підвальні приміщення загальною площею 186,2 кв.м згодом неодноразово перепродавались, а останньою їх власницею стала мешканка Київської області.

«Суд погодився з доводами прокуратури, визнав право територіальної громади на спірне майно та зобов’язав повернути його у власність міста. Прокуратура продовжує вживати заходи для повернення інших приміщень у цьому будинку, що також вибули з комунальної власності незаконним шляхом», – заявили у Київській міській прокуратурі.

Нагадаємо, Київська міська прокуратура домоглася через суд скасування рішення Київради про виділення ділянки на зсувонебезпечній території Батиєвої гори під житловий комплекс. Слідством встановлено, що у вересні 2024 року Київська міська рада передала цю ділянку в оренду приватному товариству на п’ять років. Землю виділили для будівництва багатоповерхових житлових будинків з вбудованим та прибудованим центром громадського харчування. Підставою для такого виділення стало зареєстроване товариством право власності на будівлю площею 50 квадратних метрів на цій ділянці.