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    «Євросолідарність» Порошенка протролила Зеленського: «Україна – це ми!»

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    <p>У Києві з&rsquo;явилися нові білборди</p> - «Євросолідарність» Порошенка протролила Зеленського: «Україна – це ми!»

    У Києві з’явилися нові білборди

    У Києві з’явилися нові білборди

    Стилістично біборди виглядають, ніби на відому рекламу, яку «Слуги народу» розвісили до місцевих виборів «Україна – це ти», наклеєна інша реклама – «Україна – це ми!».

    Також розміщене фото Майдану 2013-2014 рр., у якому, як відомо, Зеленський участі не брав.

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    Нагадаємо, перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив, що заплановані на 25 жовтня місцеві вибори в Україні можуть не відбутися лише у разі, якщо в країні буде введено режим надзвичайного стану. Наразі немає підстав для скасування місцевих виборів.

    Як повідомлялося, на політичну рекламу в соціальній мережі Facebook українські сторінки за перші сім місяців цього року витратили понад 1,1 млн дол. США. Сукупні витрати на рекламу у популярній соцмережі сягають 30 мільйонів гривень.

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