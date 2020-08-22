«Євросолідарність» Порошенка протролила Зеленського: «Україна – це ми!»



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У Києві з’явилися нові білборди

У Києві з’явилися нові білборди

Стилістично біборди виглядають, ніби на відому рекламу, яку «Слуги народу» розвісили до місцевих виборів «Україна – це ти», наклеєна інша реклама – «Україна – це ми!».

Також розміщене фото Майдану 2013-2014 рр., у якому, як відомо, Зеленський участі не брав.

Нагадаємо, перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив, що заплановані на 25 жовтня місцеві вибори в Україні можуть не відбутися лише у разі, якщо в країні буде введено режим надзвичайного стану. Наразі немає підстав для скасування місцевих виборів.

Як повідомлялося, на політичну рекламу в соціальній мережі Facebook українські сторінки за перші сім місяців цього року витратили понад 1,1 млн дол. США. Сукупні витрати на рекламу у популярній соцмережі сягають 30 мільйонів гривень.

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