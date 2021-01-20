Для осіб з інвалідністю в Києві хочуть запустити послугу «Персональний асистент»

У столиці провели експеримент із впровадження послуги «Персональний асистент» для особи з інвалідністю

У Києві планується створити нову соціальну послугу для осіб з інвалідністю – «Персональний асистент». Супровід буде здійснюватися під час відвідування навчальних закладів або для допомоги під час вирішення інших побутових питань. Про це під час презентації результатів експерименту «Персональний асистент для осіб з інвалідністю» повідомила заступниця голови Київської міської держадміністрації Марина Хонда.

«У нас понад 11 тисяч дітей з інвалідністю. Частина з них відвідує інклюзивні дитячі садочки та школи. Минулого року Київський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді спільно з університетом «Україна» провели експеримент з впровадження послуги «Персональний асистент» для особи з інвалідністю. За попередніми даними, цієї послуги зараз потребує 561 особа, але ця цифра ще неповна. Експеримент був потрібен для того, аби зрозуміти функціонал асистента та порахувати вартість послуги. Адже державних нормативів стосовно цієї послуги немає», – зазначила Хонда.

Для експерименту було утворено 6 пар – асистент і людина з інвалідністю. Пари було створені зі студентів університету «Україна». Асистенти супроводжували підопічних під час навчання у вищому навчальному закладі та в позаурочний час. Це дало змогу розвантажити родини підопічних, зменшити психологічну напругу та забезпечити час для самореалізації.

Результати експерименту підтвердили необхідність впровадження послуги «Персонального асистента» на рівні міста.

Фахівці продовжать вивчення потреби та можливості запуску і закупівлі послуги на рівні міста.

Кошти на реалізацію проекту в бюджеті закладено.

Раніше в Києві запустили пілотний проєкт соціального таксі для перевезення дітей з інвалідністю до реабілітаційних центрів, медичних шкіл, спеціальних навчальних закладів.