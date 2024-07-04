До Києва прибув начальник Генштабу збройних сил Польщі

Кукула приїхав до Києва на запрошення головнокомандувача ЗСУ

Начальник польського Генштабу Кукула та головнокомандувач ЗСУ Сирський проведуть важливу зустріч

Начальник Генерального штабу збройних сил Польщі генерал Веслав Кукула приїхав до Києва. Про це повідомляє польський Генштаб.

Генерал розпочав робочий візит до Києва з покладання квітів до Стіни пам'яті полеглих за Україну.

Генерал розпочав робочий візит до Києва з покладання квітів фото: X/Генеральний штаб війська польського

Веслав Кукула взяв участь у покладанні квітів до Стіни пам'яті полеглих за Україну фото: X/Генеральний штаб війська польського

Зокрема, Кукула приїхав до Києва на запрошення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

«Це ще одна важлива зустріч між двома командувачами, яка демонструє солідарність і співпрацю між Польщею і нашим східним сусідом перед обличчям російської агресії», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Києва вранці 2 липня, це був його перший візит за багато років.

Раніше 1 липня до Києва прибула делегація від американського Конгресу.